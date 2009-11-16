Sular, çakmaklar, cep telefonları, kafa yarmalar, küfürler, başkana küfürler, bench basmalar, kulak kesmeler, döner bıçakları, formalı çocukları pataklamalar, kadın orta parmakları...

Böyle bir memleket işte...

Futbolun olmadığı yerde, futbolumuzun başının olmadığı yerde başka ne konuşacaksın ki?

Ve tabi ki futbol olmayınca başka nereye bulaşacaksın?

Baskete, yüzmeye, ona, buna.

Allahtan iki takım golfte, curlingte, buz hokeyinde yoklar da, bir de sopalarla uğraşacağız.

Bu nasıl bir toprak?

Bu nasıl bir coğrafya?

Bu nasıl bir kimya?

Emrah Öner yazıyor

Yahu bu ülkede Ogün gibi adam, cenazede dayak yedi.

Bu ülkede Aurelio gibi adam, Ricardinho’ya uçan tekme attı.

Bu ülkenin amigosu, uçan çuval gibi Mustafa Denizli’ye 10. basamaktan uçtu.

Bu ülkede tribünde gencecik adam bıçaklandı, 5000 kişi tribünde esir kaldı.

Galatasaray’a soruyorsun, şu maçta şöyle yaptılar, sabrımız taştı diyorlar.

Fenerliye soruyorsun, ondan önce de şöyle oldu da, ondan dolayı bizde bunu yaptık diyorlar.

Yahu bir ıkınsan, 1909’daki maçta kafamızdan fesi aldılar, bizde sinirlendik, yüzlerine nargile üfledik diyecekler gerizekalılar.

Ve hala kamera kayıtları var, oradan bulabiliriz diyen dingiller var.

Adam ayakkabı çaldı diye, 20 yıl hapis yemiş, PKK’lı şu an sinemaya, tiyatroya gidiyor, sen hala kameradan bulabiliriz diyorsun.

Bunun tek çözümü var.

Ne var ne yok kapatın gitsin.

Derbiyi, iki takımı, statlarını, TVlerini, spor programlarını, futbolcularını, amigolarını, taraftarlarını, spor sayfalarını, internet sitelerini, hepsini, kapatın, en son beni de kapatın gitsin...

Öyle ya, domuz gribinde öpüşmeyin, kenede paçaları içine sokun, bayramda evden çıkmayın kaza olmaz diyoruz.

Bu spor kavgasının da tek çözümü bu.

Hepsini kapatın gitsin.

Hem hanımlar rahatlar, hem Beşiktaşlılar...