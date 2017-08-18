Kapatılan üniversitelerin öğrencileri için ücret açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KHK ile kapatılan üniversitelerin ÖSYM tarafından başka yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete, TÜFE artış oranının (yüzde 9,79) uygulanması sonucu hesaplanan tutar üzerinden öğrenim ücreti ödeyecek. YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumları öğrencilerinin tercih sonucu yerleştikleri yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TÜİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranları uygulanacağı 29 Kasım 2016 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Kurulumuza yapılan başvurulardan yükseköğretim kurumlarında kayıt yenileme tarihlerinde farklılıklar olduğu anlaşıldığından ve Ağustos ayı TÜFE artış oranı kayıt döneminde henüz belirlenmediğinden, öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretlerini bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete TÜİK tarafından yayımlanan Temmuz dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 9,79) uygulanması sonucu hesaplanan tutar üzerinden ödeyecekler. Döviz cinsinden belirlenmiş olan ücretlere ise TÜFE artış oranı uygulanmayacak."