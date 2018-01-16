Kapatılan Özgür Gündem yazarlarına hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi katılmadı. Duran, Düzkan, Aykol, Bektaş ve Çelebi’nin avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Hüseyin Aykol’u ‘’Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi’ye ise “Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 1.5’ar yıl hapis cezası verdi.



Mahkeme heyeti, Duran, Düzkan, Aykol, Bektaş ve Çelebi’nin, duruşmadaki davranışları, yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmaları nedeniyle takdir indirimi uygulamadı.

RAGIP DURAN: KARAR KOMİK, SON HEYETİN DURUŞMALARINA KATILMADIM

Gazeteci Ragıp Duran, mahkemenin kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Mahkeme bana Özgür Gündem’le dayanışma davasında ertelemesiz 1.5 yıl hapis cezası vermiş. Karar komik, çünkü ben bu heyetin duruşmasına katılmadığım halde kararda ‘duruşmalarda pişmanlık belirtmediğim’ yazılı. Ayrıca ilk duruşmada ceza çıkarsa ertelenmesini talep etmiştik ve kabul edilmişti. Ama son heyet, bunu da görmezden gelmiş. Şimdi karar, İstinaf’a gidecek. Adalet ve Hukuk’un olmadığı bir ortamda bir beklentim yok. Gazeteciliğe devam edeceğiz.”