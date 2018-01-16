Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kapatılan Özgür Gündem yazarlarına hapis cezası

    Kapatılan Özgür Gündem yazarlarına hapis cezası

    Yunus Emre AYDIN / İSTANBUL
    16.01.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” üstlenerek bir günlüğüne gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi “Örgüt propagandası yapmak” suçundan 1.5 yıl, Hüseyin Aykol ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, takdir indirimi uygulamadı.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi katılmadı. Duran, Düzkan, Aykol, Bektaş ve Çelebi’nin avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti.
    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Hüseyin Aykol’u ‘’Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi’ye ise “Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 1.5’ar yıl hapis cezası verdi.

    Mahkeme heyeti, Duran, Düzkan, Aykol, Bektaş ve Çelebi’nin, duruşmadaki davranışları, yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmaları nedeniyle takdir indirimi uygulamadı.

    RAGIP DURAN: KARAR KOMİK, SON HEYETİN DURUŞMALARINA KATILMADIM

    Gazeteci Ragıp Duran, mahkemenin kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Mahkeme bana Özgür Gündem’le dayanışma davasında ertelemesiz 1.5 yıl hapis cezası vermiş. Karar komik, çünkü ben bu heyetin duruşmasına katılmadığım halde kararda ‘duruşmalarda pişmanlık belirtmediğim’ yazılı. Ayrıca ilk duruşmada ceza çıkarsa ertelenmesini talep etmiştik ve kabul edilmişti. Ama son heyet, bunu da görmezden gelmiş. Şimdi karar, İstinaf’a gidecek. Adalet ve Hukuk’un olmadığı bir ortamda bir beklentim yok. Gazeteciliğe devam edeceğiz.”

    Etiketler: DAVA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri