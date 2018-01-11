Kapatılan Melikşah Üniversitesi rektörüne tahliye

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kapatılan Melikşah Üniversitesi Rektörü Mahmut Dursun Mat, üniversite genel sekreteri Veli Demirci, Emin Emirza ve tutuksuz sanıklar Mehmet Evren S, Doğan B, Yücel C., Hayrettin E., Mustafa Y., Bilal V., Ahmet U, Hüseyin K, Mustafa Y, Sema B, Abdullah H, Hasan G, Umut H. ve Nihat K. hazır bulundu.

Tutuklu yargılanan Onur Genç ise, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Kırşehir E Tipi Cezaevinden katıldı. Tutuksuz sanıklar Necati V., Nihat K. ve Naci O. duruşmaya katılmadı.

ESKİ REKTÖRÜN 'MOR BEYİN' İDDİASI

KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Rektörü Mat, 2014 yılında yeni bir telefon aldığını belirterek, şöyle dedi:

"Cep telefonumu 2014 yılında yeni almıştım. 100 civarında mesajın silindiği söyleniyor. Her şeyi bulan sistemin bunu bulamaması ByLock kullanmadığımın kanıtıdır. Eagle kalıntısında ise ilk yükleme ile son erişim arasında 1 saniye fark bile yok. 15 Temmuzdan sonra bunu yüklemek ve kullanmak akıl işi değil."



’Mor beyin mağduru’ olduğunu öne süren Mat, şöyle devam etti: "Telefonum yeni olduğu için o tarihten itibaren bir çok program yükledim. Oyun programlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarım telefonuma çok sayıda oyun yüklüyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yayınlamış olduğu 11 bin 480 GSM numarasında olan benzer bir durum olabilir ben de mor beyin mağduruyum diye düşünüyorum. Aileme, 2 yıla yakındır hasretim bir kızım var o da şu an bu salonda onları çok özledim. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum."



Melikşah Üniversitesi’nin genel sekreteri tutuklu sanık Veli Demirci ise, hakkında iddia edilen suçlamaları kabul etmeyerek, "Yaklaşık 18 aydır cezaevinde tutukluyum. Bana yaptığım görev nedeniyle çamur atıldı. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmut Dursun Mat, Veli Demirci ve Emin Emirza'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, Onur Genç'in tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. .

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