Kapasitemizi aşıyoruz

BUGÜN dünyada farklı boyutlarda 500’e yakın otomobil fabrikası bulunuyor. Bu fabrikaların verimli ve kârlı çalışabilmesi için en önemli konu ise kapasite kullanımı. Yani fabrikaların mevcut kapasitelerinin ne kadarını kullandığı yoğun rekabette hayati önem taşıyor. Bu alanda Türk otomotiv sanayi son yıllarda dünyanın zirvesine yerleşmiş durumda. 1.5 milyon adedi aşan otomotiv üretimiyle dünyada 15’incilikten 14’üncülüğe, Avrupa’da ise 5’inciliğe yükselen Türkiye, kapasite kullanımında ise dünya lideri durumunda. Özellikle otomobil ve hafif ticari araç üretiminde kapasite kullanım oranları olarak Türk otomotiv fabrikaları şu anda dünyanın en iyisi.

KAPASİTENİN BİLE ÜSTÜNDE

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (OSD) raporuna göre 2016 yılında toplam otomotiv üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 86’ya, otomobil ve hafif ticari araç üretiminde ise yüzde 88’e çıktı. Otomobil üretiminde ise bu oran neredeyse yüzde 100’e yaklaştı. 2016 yılında Türkiye’de 1 milyon 795 bin adetlik üretim kapasitesinin 1 milyon 536 bin adedi kullanılmış. Otomobil ve hafif ticari araçta ise 1 milyon 663 bin adetlik kapasitenin 1 milyon 457 bin adedi dolmuş. 2017 yılında özellikle yüzde 88 olan otomobil ve hafif ticari araç kapasite kullanım oranlarının ihracatın hızla artmasına paralel yüzde 90’ı aşması bekleniyor. ODD raporunda en dikkat çeken nokta ise 2016 Aralık ayında, Türkiye’de hem toplam üretim hem de otomobil ve hafif ticari araç üretiminde kapasitelerin üstünde üretim yapılması. Ek vardiyalarla yapılan bu üretimler toplamda yüzde 88 olan kapasite kullanımlarını aralık ayında yüzde 111’e çıkarmış.

15 BASAMAK YÜKSELDİ

Kuşkusuz bu önemli başarıda başta Tofaş olmak üzere, Renault, Toyota ve Hyundai’nin Türkiye’de devreye aldığı ve yurtdışında başarılı olan yeni binek modelleri etkili olmuş durumda. 2017 yılında 400 bin adet olan üretim kapasitesini 450 bin adede çıkaran Tofaş’ın CEO’su Cengiz Eroldu, kapasite kullanımı ile dünya çapında ayrışan bir fabrika olduklarını belirterek, “Şu anda yüzde 100’e yakın bir kapasite ile çalışıyoruz. Bu da aslında Tofaş’ı Avrupa’daki ve Türkiye’deki diğer otomotiv fabrikalarından ayrıştıran önemli bir özelliktir. Bunun olumlu etkilerini de şirketin finansal sonuçlarında görüyoruz” dedi. 2016 yılındaki üretim adetleriyle Avrupa Birliği genelinde hatırı sayılır büyüklükteki fabrikalar arasına girerek, 7’nci sıraya yükseldiklerini hatırlatan Eroldu, şöyle konuştu: “Aynı zamanda Fiat Chrysler (FCA) dünyasında da en fazla üretim yapan tesis olduk. Egea’dan önce 2014 yılında ise FCA genelinde üretimde 15’inci sıralardaydık.”

6 AYDA 2014 YILINI GEÇTİK

EGEA’nın hem Tofaş hem de Türkiye açısından doğru bir proje olduğunun altını çizen Eroldu, şöyle devam etti: “Sektör liderliğimizi geçen yıl olduğu gibi bu yıl ilk 6 ayda da devam ettirdik. 2016’da üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 38, ihracatımız ise yüzde 61 artış göstermişti. Üretimde bu artışın üzerine bu sene yüzde 9’luk bir artış daha ekledik. İhracatımız da bu yıl yüzde 14 oranında artış gösterdi. Tofaş 2014’de toplam 222 bin adet üretim gerçekleştirmişti. Bu yıl ilk altı ayda 198 bin adet araç ürettik. 2014’teki ihracatımız 142 bin adetken ilk altı ayda 153 bin adet ihracat gerçekleştirdik. İhracat gelirimiz ise 1.7 milyar dolara ulaştı. İlk altı aydaki ihracat gelirimiz geçmiş dönemlerde bir yıldaki toplam ihracatımıza eşit. Toplam ciromuz 2014’te 7.4 milyar TL’ydi, şimdi ilk 6 ayda 8.6 milyar TL. Dolayısıyla Egea öncesi ve sonrasına baktığımızda Tofaş’ın performansını ikiye katladığını görüyoruz.”

GELECEĞİMİZ SUV VE SEDAN

TÜRK otomotiv sektörünün geleceğini değerlendiren Eroldu, şunları söyledi: “Sektörün geleceği için iki önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Biri sedan ve SUV araç üretimi, diğeri ise global ölçeğe çıkabilmek. Türkiye’deki üretim ve iş gücü olanaklarıyla Batı Avrupa’da rekabet avantajı sağlamak artık yeterli değil. Biz o boyutu geçtik. Bu noktada Ar-Ge’miz önemli bir katma değer ve fark yaratıyor. Yeni ürün yatırımları için hem iç pazar büyüklüğü hem de ürünün global yani büyük pazar potansiyeline sahip olması gerekiyor. Yalnızca üretim yapıyor ve global bir ürün geliştiremiyorsanız başarıyı sürdürülebilir kılmak zorlaşır.”

2.5 MİLYONUNCU ARACI İHRAÇ ETTİ

TAM 21 yıl önce İtalya’ya gönderdiği 2 bin adet Tempra ile Türk otomotiv sanayinin ilk ihracatını gerçekleştiren Tofaş, 2.5 milyonuncu aracını ihraç etti. Temmuzda ihraç edilen araç 1 milyar dolar yatırımla Bursa’da üretilen Egea/Tipo Hatchback oldu. Tofaş’ın ihracattan elde ettiği gelir ise yaklaşık 25 milyar doları buldu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 2.5 milyon adetlik ihracatın 1.4 milyon adedinin Doblo olduğunu belirterek, Egea’dan Doblo’nun üzerinde bir ihracat performansı beklediklerini de ifade etti. Son yıllarda gerçekleştirdikleri yatırımların olumlu sonuçlarını aldıklarını kaydeden Eroldu, “Tofaş artık hasat dönemine girdi” dedi.

AFRİKA AÇILIMI

SON olarak Güney Afrika, Gana, Fas ve Angola’ya ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Eroldu, Brezilya ve Arjantin’ın dışındaki Güney Amerika ülkeleri ile Rusya ve Afrika ülkelerinin hedef pazarlar olduğunu kaydetti. Eroldu, “Afrika’da Mısır ve Cezayir gibi ülkeler, üretim yapmadan belli bir hacimde var olmanın zor olduğu pazarlar. Rusya’da da benzer bir durum var”dedi.

İTALYA’DA 9 YIL SONRA LİDER

TOFAŞ tarafından üretilen ve Avrupa’da Tipo ismiyle satılan Fiat Egea dış pazarlardaki konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Uzun süredir kompakt segmentinde varlık göstermeyen Fiat markası 9 sene sonra İtalya’da segment liderliği elde etti.