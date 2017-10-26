Kapasite kullanÄ±m oranÄ± 9 yÄ±lÄ±n zirvesinde

Ä°malat sanayi kapasite kullanÄ±m oranÄ± ekimde 79,7 ile AÄŸustos 2008'den bu yana en yÃ¼ksek seviyeyi gÃ¶rÃ¼rken, uzmanlar kriz Ã¶ncesi seviyesine dÃ¶nen oranÄ±n yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, talep ve bÃ¼yÃ¼me aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu vurguluyor.



TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) verilerine gÃ¶re, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanÄ±m oranÄ±, ekimde bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 0,7 puan artarak yÃ¼zde 79,7 dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti. Bu rakam, AÄŸustos 2008'den bu yana en yÃ¼ksek seviyeye iÅŸaret etti.Â

Ã–te yandan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kapasite kullanÄ±m oranÄ± ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 0,8 puan artarak yÃ¼zde 79,4 seviyesine Ã§Ä±ktÄ±.Â

AA muhabirinin konuya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk BÃ¼rÃ¼mcekÃ§i, kapasite kullanÄ±m oranlarÄ±nÄ±n son dÃ¶nemde yÃ¼kseliÅŸ eÄŸiliminde olmasÄ±nÄ±n milli gelir bÃ¼yÃ¼mesinde eksikliÄŸi hissedilen Ã¶zel sektÃ¶r yatÄ±rÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Ä°malat sektÃ¶rlerinde geniÅŸleme yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n, ancak kapasite kullanÄ±m oranlarÄ±nÄ±n istikrarlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼kseldiÄŸi ve yÃ¼zde 80 ile Ã¼zeri seviyeleri zorladÄ±ÄŸÄ± zaman gÃ¶zlenebildiÄŸini ifade eden BÃ¼rÃ¼mcekÃ§i, "Yeni milli gelir serisinde Ã¶zellikle 2015 yÄ±lÄ± ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¶zellikle makine-teÃ§hizat ayaÄŸÄ±nda daha belirgin olmak Ã¼zere hÄ±z kestiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, bul yÄ±l ilk Ã§eyrekte yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 12 ve ikinci Ã§eyrekte yÃ¼zde 8,6 daralma gÃ¶sterdiÄŸi izlenmiÅŸti. Ã‡ok ani ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yavaÅŸlayan Ã¶zel yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde toparlanma gÃ¶sterip gÃ¶stermeyeceÄŸi konusunda ise ilk sinyallerin imalat sektÃ¶rleri kapasite kullanÄ±mÄ±ndan alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyiz." diye konuÅŸtu.Â

BÃ¼rÃ¼mcekÃ§i, TCMB'nin bu yÄ±lki revizyonu ile ortalamada 1-1,5 puan yÃ¼kselen kapasite kullanÄ±m oranlarÄ±nÄ±n genele yayÄ±lmasa da Ã¶nemli bir kaÃ§ sektÃ¶rde tarihi zirvesine Ã§ok yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.Â

Bu sektÃ¶rlerin tekstil-giyim, kaÄŸÄ±t ve mobilya imalatÄ± olduÄŸunu aktaran BÃ¼rÃ¼mcekÃ§i, ÅŸunlarÄ± ifade etti:Â

"Son ay hafif artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek yÃ¼zde 86,2 ile en yÃ¼ksek kapasite kullanÄ±m oranÄ±na sahip olan motorlu kara taÅŸÄ±tÄ± imalatÄ± ise halen Mart 2008'deki yÃ¼zde 92,8 seviyesindeki zirvesine uzak dursa da geniÅŸleme yatÄ±rÄ±mlarÄ±na olan ihtiyacÄ±n artmÄ±ÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Daha geniÅŸ ekonomik sÄ±nÄ±flandÄ±rmada, dayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim malÄ± imalatÄ± yÃ¼zde 81,1 ile yeni tarihi zirvesine ulaÅŸtÄ±. Daha somut sinyal olarak ise 3. Ã§eyrekte yatÄ±rÄ±m malÄ± ithalatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 4,3 yÃ¼kseldiÄŸini ve yatÄ±rÄ±m malÄ± Ã¼retiminin temmuzâ€™da yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 40 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini gÃ¶zlemiÅŸtik."Â



"Ä°MALAT SANAYÄ° SON Ã‡EYREK BAÅžLANGICINDA GÃœCÃœNÃœ KORUYOR"Â

Haluk BÃ¼rÃ¼mcekÃ§i, Ã¶ncÃ¼ gÃ¶stergelerin imalat sanayinin son Ã§eyrek baÅŸlangÄ±cÄ±nda gÃ¼cÃ¼nÃ¼ koruduÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸini, 2017 bÃ¼yÃ¼me tahminleri Ã¼zerindeki risklerin ise halen yukarÄ± yÃ¶nde gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.Â

Sanayi Ã¼retiminin ilk Ã§eyrekteki yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 1,7 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak milli gelir verilerinde sanayi katma deÄŸerinin yÃ¼zde 6,7 ile belirgin bir yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini anlatan BÃ¼rÃ¼mcekÃ§i, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"2. Ã§eyrekte Ã¼retimde geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 artÄ±ÅŸ kaydedilirken, katma deÄŸer artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 6,3 ile yine yÃ¼ksek olmuÅŸtu. Ä°malat sanayi Ã¼retimi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bu iki Ã¶ncÃ¼ gÃ¶sterge toparlanmanÄ±n yeni yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etmekte. Ä°lk yarÄ±da gerÃ§ekleÅŸen yÃ¼zde 5,1'lik milli gelir bÃ¼yÃ¼mesi sonrasÄ±, 3. Ã§eyrekte baz etkileri ile yÃ¼zde 8 civarÄ±nda bÃ¼yÃ¼me kaydedilmesi olasÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nden, son Ã§eyrekte yÃ¼zde 4'Ã¼n altÄ±na inilse bile yÄ±lÄ± Orta Vadeli Plan hedefi olan yÃ¼zde 5,5 Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼meyle kapatmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Biz, 2. Ã§eyrek gerÃ§ekleÅŸmesi sonrasÄ± yÃ¼zde 5,3 seviyesine yÃ¼kselttiÄŸimiz tahminimiz Ã¼zerindeki risklerin yukarÄ± yÃ¶nde devam ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyiz."Â

Reel Kapital AraÅŸtÄ±rma MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Enver Erkan da imalat sanayi kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ±n global kriz Ã¶ncesi dÃ¶nemde yÃ¼zde 75-80 aralÄ±ÄŸÄ±nda seyrettiÄŸini anÄ±msatarak, kriz sonrasÄ± dÃ¶nemde ise bir durgunlaÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Son bir yÄ±lda kapasite kullanÄ±m oranlarÄ±nda kÄ±smi bir toparlanma olduÄŸunu ve yÃ¼zde 75-80 aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l iÃ§inde yeniden normalleÅŸtirildiÄŸini aktaran Erkan, "AÄŸustos 2008'den beri en yÃ¼ksek veriyi elde etmemiz itibarÄ±yla kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ±n kriz Ã¶ncesi seviyelere gelmesi, bu ekonomik bÃ¼yÃ¼me trendiyle de uyumlu bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilemektedir. Ara mallarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi aÃ§Ä±sÄ±ndan pozitif olarak deÄŸerlendirilebilecekken, dolaylÄ± yÃ¶nden ihracat Ã¼zerinde de pozitif etkisinden bahsedilebilir. YatÄ±rÄ±m mallarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ise bÃ¼yÃ¼me kalemleri Ã¼zerine pozitif yÃ¶nde etki edecektir." diye konuÅŸtu.Â



