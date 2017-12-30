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    'Kapanma partisi'ne garip savunma: Öğrenciler istemiş

    Gülseven ÖZKAN
    30.12.2017 - 22:53 | Son Güncelleme:

    Bir devlet okulunda kız çocuklara başörtü taktırıp sonra da ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulun yetkilileri, etkinlikten haberleri olmadığını belirterek, öğrencilerden böyle bir talep geldiğini söylediler.

    Sosyal medyada cuma günü dolaşıma giren ve bir devlet okulunda kız öğrencilerin başörtü takması üzerine düzenlendiği belirtilen ‘kapanma partisi’ büyük tepki çekmişti. O okulun müdürüne ulaştık.

    Öğretmenlerle ilgili bir internet sitesinin Facebook hesabından paylaşılmasıyla ortaya çıkan etkinliği Şanlıurfa’daki Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ.’nin düzenlediği öğrenildi. Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan okul yetkilileri şu bilgileri verdi:

    ‘DENETLEYEMİYORUZ’
    “Okul yönetiminin böyle bir etkinlikten haberi yok. Öğretmenlerin hepsini aynı anda denetleyemiyoruz. ‘Kapanma partisi’ni cuma günü öğrendik. Bunu düzenleyen öğretmenle telefonda konuştuk, durumu anlattı. Böyle bir etkinlik talebinin öğrencilerden geldiğini söyledi. Herhangi bir zorlama olmamış. Hafta sonu olduğu için herhangi bir inceleme, soruşturma olmadı. Hafta içi okullar açıldığında olayın detaylarını araştıracağız.” 

    NE OLMUŞTU?
    BAŞÖRTÜLÜ ve başörtüsüz kız öğrencilerin bulunduğu ve hangi okulda çekildiği belli olmayan fotoğraflar cuma günü sosyal medyada yayıldı.

    ‘Kapanma partisi’ olarak yorumlanan fotoğraflarda, etkinlik için hazırlanan dövizlerde ‘Kapandım mutluyum’, ‘Şükür ki kapandım’, ‘Haydi sen de kapan’, ‘Ben de artık kapalıyım’, ‘Hamdolsun kapandım’ ifadeleri yer alıyor.

    CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, sosyal medyanın konuştuğu, ‘kapanma partisini’ Meclis gündemine taşıyarak, “Bir öğretmenin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, çocukların ağır bir istismarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor” dedi.

    Etiketler: MEB , devlet okulu , gazetehaberleri
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