Kapalıçarşı'dan İlham Almış

Emre Ergani’nin açtığı Brasserie D’or’u merak ediyordum. Merak ettiğim kadar varmış.

Bir tür Anadolu Yakası’nın Park Şamdan’ı olmuş burası.

Şık bir dekoru var.

Ayrıca çeşitliliği şaşırtan, hatta iddiasıyla uçlarda gezinen bir menü:

Park Şamdan usulü yoğurtlu kebap da var kurbağa budu da.

Salyangoz da var kokoreç de.

D’or Brasserie sonrası Emaar içinde de dolandım.

Deneyim mağazası kurma konusunda “guru” sayılan Simon Orchover’ın tasarımını yaptığı Samsung mağazası hayli dikkat çekici olmuş.

Mağaza yetkililerinin söylediğine göre Orchover bu dev mağazayı Kapalıçarşı’dan ilham alarak yapmış.

Günlerce Kapalıçarşı’ya gidip oradaki havayı koklamış.

Altı aylık çalışmanın sonunda da projeyi ortaya çıkarmış.

Dediler ki, “Şu anda bu mağaza dünyada açılacak diğer mağazalara referans olarak gösteriliyor”.

Orasını bilemem ama mağazanın VR kısmında sanal gözlükleri takıp başka alemlerde dolaşmak işin en keyifli yanıydı.