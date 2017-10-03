KapalÄ± havalarda size iyi hissettirecek 7 aktivite

Vapura binmek
KapalÄ± havada vapura binilir mi demeyin? Binilir, hem de Ã§ok gÃ¼zel binilir. KapalÄ± hava ile birlikte deniz muhteÅŸem bir renge bÃ¼rÃ¼nÃ¼r. EÄŸer ÅŸehrinizde deniz bulunuyorsa eve giderken veya iÅŸe giderken vapura binebilirsiniz. Denize bakarak yolculuk etmek sizi iyi hissettirecektir. Bu sayede kendinize hayat hakkÄ±nda muhakeme yapabilecek zaman yaratÄ±rsÄ±nÄ±z. Pozitif yÃ¶nleriniz ve dÃ¼zeltmeniz gereken ÅŸeyler hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.
Åžehrin tarihi bÃ¶lgelerini gezinÂ
Åžehrin en gÃ¼zel zamanlarÄ±ndan bir tanesi gÃ¼neÅŸli zamanlar olduÄŸu kadar kapalÄ± havalardÄ±r. EÄŸer ÅŸehrinizde tarihi bÃ¶lgeler bulunuyorsa mutlaka tarihi bÃ¶lgeleri gezin. Åžehrin eski dokusu kapalÄ± hava ile ahenk iÃ§erisinde olacaktÄ±r.
SahaflarÄ± ziyaret edin
KapalÄ± havalarda birÃ§oÄŸumuz evden Ã§Ä±kmÄ±yoruz. Fakat belki de istediÄŸimiz bir ÅŸeyi yapmak iÃ§in en gÃ¼zel zaman bu zamanlardÄ±r. KapalÄ± havalÄ± bir gÃ¼nde bir sahafa giderek, uzun zamandÄ±r almak istediÄŸiniz bir kitabÄ± alabilirsiniz.
Evde film izleyebilirsiniz
EÄŸer illa ki ben â€˜evden Ã§Ä±kmak istemiyorumâ€™ diyorsanÄ±z bu Ã¶nerimiz kesinlikle sizin iÃ§in. KÄ±sa bir araÅŸtÄ±rma ile zevk alarak izleyebileceÄŸiniz bir film bulabilirsiniz. Filminizi aÃ§arsÄ±nÄ±z, kulaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± takarsÄ±nÄ±z ve battaniyenin altÄ±na girersiniz. E, sizden iyisi yok!
MÃ¼zik keÅŸfi yapÄ±n
KapalÄ± havalar mÃ¼zik keÅŸfi yapmak iÃ§in idealdir. Bir radyo veya bir mÃ¼zik programÄ± aÃ§Ä±n. Rastgele bir ÅŸarkÄ± aÃ§Ä±n ve dinleyin. KapalÄ± hava ile ÅŸarkÄ±larÄ±n en gÃ¼zel en dokunaklÄ± yanlarÄ±nÄ±n farkÄ±na varÄ±rsÄ±nÄ±z.
Eski dizileri izleyin
KapalÄ± havalarda film seyretmek kadar dizi seyretmek de keyiflidir. Hele ki iÅŸin iÃ§ine biraz nostalji katÄ±lÄ±rsa, bu aktivite tadÄ±ndan yenmez! Bu diziler ister TÃ¼rk dizisi olsun ister yabancÄ± dizi olsun tadÄ± hiÃ§ deÄŸiÅŸmez. Hele ki hayranÄ± olduÄŸunuz eski bir diziyi aÃ§arsanÄ±z yÃ¼zÃ¼nÃ¼zde ÅŸÃ¶yle tatlÄ± bir gÃ¼lÃ¼mseme olacaÄŸÄ± kesin.
Evde Ã§ikolata yapÄ±n
Ä°ÅŸte mÃ¼kemmel bir uÄŸraÅŸ daha! Ã‡ikolata yemek beynimizde mutluluk hormonu salgÄ±lamamÄ±za yardÄ±mcÄ± olur. Ev yapÄ±mÄ± sÄ±cak Ã§ikolata yapabilirsiniz.Â Hem damaklarÄ±nÄ±z ÅŸenlenir hem de mutlu olursunuz.Â
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