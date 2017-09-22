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    Kapağını açar açmaz elinde bomba gibi patladı

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 13:33

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Tekel bayisinden aldığı alkol şişesi kapağını açtığı sırada elinde bomba gibi patlayan genç adam yaralandı. Kolunda ve elinde ciddi yaralar oluşan genç geçirdiği operasyon sonrası 3 ay iş göremez raporu alırken, içkiyi üreten firmadan da şikayetçi oldu.

    Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Eylül günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki İsak Aslan gittiği tekel bayinden şarap bazlı aromatik içki satın aldı. Tekel bayisi içindeyken içki şişesinin kapağını açan Aslan'ın elinde bulunan şişe bomba gibi patladı. Neye uğradığını şaşıran İsak Aslan el ve kol bölgesinden yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kapağını açar açmaz elinde bomba gibi patladı

    Turgutlu Devlet Hastanesinde tendom onarımı ve yaralanmaya bağlı operasyon geçiren İsak Aslan aynı gün hastaneden taburcu edilerek, 3 ay iş göremez raporu aldı. İçki üreticisi firmadan şikayetçi olan Aslan, "10 TL'ye aldığım alkol beni elimden, kolumdan edecekti. Hastanede operasyon geçirdim, 3 ay iş göremez raporu verdiler. İçkiyi üreten firmadan şikayetçi oldum, sağlığıma kavuşmak istiyorum. İnsanlar bilmedikleri şeyleri tüketmesinler, sonucu ağır olabiliyor. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve yaşadım" dedi.

    Etiketler: manisa , tekel , alkol , şişe , bomba
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