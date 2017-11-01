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Kapadokya Havalimanı hizmet vermeye başladı

İHA
01.11.2017 - 09:45 | Son Güncelleme:

Kapadokya Havalimanında yapılan pist yenileme çalışmalarının ardından havalimanı yeniden hizmet vermeye başladı.

1 Mayıs 2017 tarihinde pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan Kapadokya Havalimanı 6 aylık bakım ve onarım çalışmalarının ardından bugün itibarıyla hizmete yeniden başladı. İstanbul’dan, Nevşehir’e bu sabah gelen ilk uçak havalimanı çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Kapadokya Havalimanımız pist yenileme çalışmaları sonrasında 1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla uçak seferlerine başladı. Yenilenen pistiyle daha güvenli ve konforlu seyahate ev sahipliği yapacak hemşerilerimize, konuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

 

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