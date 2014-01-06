Kap-kaçak önemli

Bakır, mutfaklarda en uzun süreli kullanılan kapların hammaddesi. Günümüzde mutfak kaplarının malzemeleri çok çeşitlilik gösterse bile, bakır, meraklısı için çok özel bir malzeme olmayı sürdürüyor.

Bakır, zehirleyici olmasından ötürü kalaylanmadan kullanılamaması nedeniyle ne yazık ki bir dönem yerini alüminyum kaplara bırakmış.

Sonra çelik girdi mutfaklarımıza. Sağlıklı olması ve dayanıklılığı nedeniyle de hemen baş köşeye oturdu. Teflon, çelik kadar dayanıklı olmamasına ve teflonlu bölümü hasar görünce kullanımdan kaldırılmasına rağmen özellikle pilav, makarna yapımında, ya da ızgaralarda özel bir yere sahip oldu. Çünkü teflonun en önemli özelliği “yapışmazlığı”ydı.

Şimdi, ateşe dayanıklı cam, arcopal, seramik kapları var. Mutfakta çalışmayı rahatlatacak teknolojiler her zaman kabul görüyor.

Ama Türk mutfağının temelinde ürün zenginliğimizin yanı sıra pişirme tekniklerimiz, kullandığımız kaplar da önemli, unutmayalım. Günümüzü yaşarken, geçmişe sırt çevirmeyelim.

Avokado çanağında sosyetik salata

İç harcını hazırlamak üzere derin bir kabın içine yoğurt, mayonez, ketçap ve domates salçasını koyun. Varsa balzamik sirkeyi katın. Tuz ve karabiberini serpiştirerek iyice karıştırın. Öte yandan hazır aldığınız dondurulmuş karidesleri kaynayan tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayıp, süzdürün.

Ilınan karidesleri yoğurtlu mayonezli harcının içine ekleyip, karıştırın. Avokadoların kullanılabilmesi için iyice yumuşamaları gerekir. Elinizle bastırdığınızda yumuşamış olan avokado kıvama gelmiş demektir. Avakadoları yıkayın. Ortadan ikiye bölüp, bir kaşık yardımıyla ortasındaki çekirdeği çıkarın. Çukur kısımları üste gelecek şekilde servis tabağına dizip, üzerlerine limon suyunu gezdirin.

Avakado hava ile temas edince çok çabuk kararır. Limon suyu avakadoların kararmasını engeller. Şimdi karidesli sosu avokadoların ortasındaki çukur kısma paylaştırarak doldurun. İnce kıyılmış maydanozlarla süsleyerek servise sunun. isterseniz kapari veya dilimlenmiş zeytinle de süsleyebilirsiniz.

Malzeme listesi

-3 adet olgunlaşmış avokado

-1 adet limonun suyu

İç harcı için;

-300-400gr dondurulmuş karides (ufak boy olmasını tercih edin)

-1 çay bardağı tatlı yoğurt (susuz kısmından) (iri boy çay bardağı)

-1 çay bardağı mayonez

-1 yemek kaşığı ketçap

-2 tatlı kaşığı domates salçası

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-Varsa 1 yemek kaşığı balzamik sirke

-1 demet maydanoz