Yıldırım AKP'nin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasında, "Derecelendirme kuruluşları 2018 için kaos senaryosunu tedavüle sokmaya çalışıyorlar; iş alemi ve vatandaşımız rahat olsun, 2018 için de gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadesini kullandı.

Yıldırım şöyle devam etti:

"İlk 9 ayda Türkiye'ye yatırım için gelen yabancı sermaye miktarı 8 milyar doları buldu. Yılbaşından bu yana 13 milyar dolar finans piyasasına girdi. Derecelendirme kuruluşları ne söylerlerse söylesinler Türkiye ekonomisi güçlüdür. Büyümeye kalkınmaya, iş ve aş üretmeye devam edecektir."

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyüme oranını üç kez olumlu yönde revize etmek zorunda kaldığını da kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onların revize ettikleri büyüme oranı değil, aslında kendi itibarlarını kurtarma çabasıdır. 2018 için de kaos ve ekonomik kriz senaryosunu tedavüle sokmaya çalışıyorlar. İş alemi ve 80 milyon vatandaşımız rahat olsun. 2018 için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Büyüme, iş üretme ve istihdama devam edeceğiz."

Yıldırım 2018 yılında enflasyonla mücadele, istihdam oluşturma, yatırım ve ihracatı artırmaya devam etmeyi amaçladıklarını da vurguladı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Başbakan Yıldırım geçtiğimiz haftaki ABD temaslarında gündeme gelen Fethullah Gülen'in iadesi konusunda da, "15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın duyduğu (Fethullah) Gülen'in iadesi konusunda ABD neyi bekliyor? Daha ne delil soruyorsun?" ifadesini kullandı.

Yıldırım ABD ziyareti sırasında ABD'nin CNN International kanalına verdiği röportajda, "Gülen'in ABD'den iade edileceğine ilişkin bir sinyal yok" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin arkasında olduğunu açıkladığı Gülen'in iadesi için ABD makamları ile temas halinde bulunuyor.

Yıldırım ABD temaslarına ilişkin bugünkü sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ile ilişkileri germek gibi bir niyetimiz yok. Vize konusunun kısıtlı olarak başlaması ilk adımdır. Normal seviyeye dönmesi ise beklentimizdir."

ABD geçtiğimiz ay İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından, ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti. İki ülke bu ay içerisinde vize hizmetlerini sınırlı ölçüde açma kararı almışlardı.

KÖRFEZ'DEKİ GELİŞMELER

Yıldırım Körfez bölgesinde son günlerde yaşanan gerilime ilişkin de, "Körfez'deki gelişmelerin yeni bir siyasi krize yol açmamasını, bütün tarafların bu yönde tutum sergilemelerini, bölgemizde çatışma alanı olmamasını ümit ediyoruz" dedi.

Yıldırım, "Türkiye istikrar, refah ve güvenliği, siyasi birliği sağlanmış bir Lübnan'ın yanında olmayı sürdürecek. Körfez ülkeleri arasında küresel ölçekte barış temenni ediyoruz" diye konuştu.

Lübnan, Suudi Arabistan'da zorla tutulduğunu düşündüğü ve geçtiğimiz günlerde Başbakanlıktan istifa ettiği açıklanan Saad Hariri'nin, ülkesi olan Lübnan'a geri gönderilmesini istiyor.

Bu durumun giderek derinleştirdiği krizin, Lübnan'ı, Suudi Arabistan ve İran arasındaki güç savaşının en ön safına sürüyor.