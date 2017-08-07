Kanserde altın umudu

Sonuçları Angewandte Chemie adlı bir bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, zebra balığının beynine yerleştirilen altın parçacıkları ilaçların etki etme hızını artırdı. Aynı araştırmacılar, altın nanopartiküllerinin laboratuvar deneylerinde tümör hücrelerini hedef aldığını ve kemoterapi sırasında sağlıklı organların zarar görmesini engelleyebileceğini de düşünüyor. İSKOÇYA’daki Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, altın zerreciklerinin, kanserle mücadelede kullanılan ilaçların etkisini artırabileceği sonucuna varıldı. Sonuçları Angewandte Chemie adlı bir bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, zebra balığının beynine yerleştirilen altın parçacıkları ilaçların etki etme hızını artırdı. Aynı araştırmacılar, altın nanopartiküllerinin laboratuvar deneylerinde tümör hücrelerini hedef aldığını ve kemoterapi sırasında sağlıklı organların zarar görmesini engelleyebileceğini de düşünüyor.

REAKSİYONU HIZLANDIRIYOR

Altın insan için en güvenli kimyasal element olarak tanımlanıyor ve kimyasal reaksiyonları hızlandırma özelliği bulunuyor. Edinburgh Üniversitesi’nden Doktor Asier Unciti-Broceta, altının daha önce bilinmeyen bir özelliğini keşfettiklerini açıklayarak şöyle konuştu: “Bunu hastalar üzerinde uygulamak için henüz zaman bulunuyor ama bu ileri doğru atılmış bir adımdır. Bir gün cerrahların, kemoterapinin direkt olarak tümörlere etki etmesini sağlayacak bir cihazı vücuda yerleştirebileceğini düşünüyoruz.” İngiltere’de bulunan Kanser Araştırmaları Merkezinden Doktor Aine McCarthy de, “Bu tarz yöntemler beyin tümörlerini ve diğer tedavisi güç kanser türlerine müdahaleyi kolaylaştırabilir” dedi.