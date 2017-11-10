Bu konferansın tüm geliri otizm hastalarına gidecek

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliği, teknolojik kirlenme, yanlış beslenme, kanser ve otizm vakalarını arttırıyor. Dünyada her geçen yıl artan kanser ve otizm vakalarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen konferansta, dünyadan ve Türkiye'den konuşmacılar, 19 Kasım Pazar günü Sofa Hotel'de bir araya gelecek.
İmmunoloji/ Otizm/ Kanser ilişkisinin paylaşılacağı konferansın konuşmacıları arasında; Dünya Sağlık Vakfı Başkanı ve ELN (European Laboratory of Nutrients) Direktörü Prof. Emar Vogelaar, hem Autism Research hem de Autism Medical Institute'nün başkanlıklarını yürüten Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Necip Cem Kınacı, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar ve Synevo Laboratuvarları Medikal Direktörü Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Semra Tamer Levent yer alıyor.
Prof. Emar Vogelaar dünyada ve ülkemizde hızla artan kanser ve otizm vak'alarının bağışıklık sistemiyle ilgili ilişkilerine değinerek, sağlıklı bireylerin yetişmesi konusunda katılımcılara bilgiler verecek. Kanser ve otizm hastalıklarının yanı sıra bozulmuş bağışıklık sistemi hastalıklarından Nagalase ile GcMAF'in önemi ile ilgili bilgiler de paylaşacak olan Prof. Vogelaar, günümüzde sık görülen bu hastalıkların artışını beslenme düzeniyle ilişkilendirerek, nasıl durdurulabileceği konusunda yollar gösterecek.
Konferansın diğer konuşmacıları arasında yer alan Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Necip Cem Kınacı da "Otizm Spektrum Bozukluklarında Sorunları ve Çözümleri"ni anlatarak, 6 kıta 68 ülkeden 10 binin üzerindeki hasta üzerinde yapılan araştırma verilerini davetlilerle paylaşacak.
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise "Kanser ve bağ dokusu" ilişkisi, paradigmanın sorgulanması konularında bilgiler vererek bu konudaki tecrübe ve araştırmalarını katılımcılara aktaracak. Organizasyonun tüm geliri Otizm Dernekleri Federasyonu'na bağışlanacak.
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