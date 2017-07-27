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    'Kanser uzmanı' profesörün acı kaderi

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 06:33Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 06:33

    Yıllarca kanser üzerine bilimsel araştırmalar yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu, başta Güneydoğu kentleri olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen hastaları sağlığına kavuşturdu.

     

    Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 25 yıllık doktorluk hayatında kan hastalıklarıyla uğraşan 3 çocuk babası Müftüoğlu, 15 yıl önce henüz 17 yaşındayken lösemiye yakalanan tek oğlu Sinan Müftüoğlu'na da ilik nakli ameliyatı yaptı. Ancak ameliyattan iki hafta sonra oğlunu kaybetti. Bu olaydan sonra muayenehanesini kapatan Prof. Dr. Müftüoğlu, bir süre önce akciğer kanserine yakalandı.

    Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ile Ankara'da tedavi gören Prof. Dr. Müftüoğlu, hafta sonu aniden rahatsızlandı. Yoğun bakım servisine alınan Müftüoğlu, önceki gün yaşamını yitirdi.

    Bölgede "kanser uzmanı" olarak bilinen Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu, 15 yıl sonra oğlu Sinan gibi aynı kaderi paylaştı. Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu için Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından tören düzenlendi. Törene eski Bakan Prof. Dr. Sacit Günbey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu, Prof. Dr. M. Emin Yılmaz, mesai arkadaşları, fakülte dekanları, çok sayıda akademik personel, Müftüoğlu ailesi ve yakınları katıldı. Müftüoğlu, Mardin Kapı'daki aile mezarlığında toprağa verildi.

    Kanser uzmanı profesörün acı kaderi

    Etiketler: Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu , kanser , kanser uzmanı , Dicle Üniversitesi
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