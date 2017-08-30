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    Kanser olunca sigaraya başlatan arkadaşını öldürdü!

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:42

    Hindistan'da gırtlak kanseri teşhisi konan Mustakim Ahmed adlı bir adam, kendisini sigaraya başlattığını iddia ettiği arkadaşını vurarak öldürdü.

    İngiliz haber portalı Independent'ta yer alan habere göre Ahmed, hastalığının sigara alışkanlığından kaynaklandığını öğrendikten sonra ‘öfkeyle doldu'. Bu hastalığa kendisini sigara ve marijuhanaya alıştıran bir arkadaşının neden olduğunu düşünmeyen başladı. 

    25 yaşındaki genç adam, bu düşüncelerde iş arkadaşı Inayat'ı öldürdü. ​Öte yandan polis, 25 yaşındaki Inayat'ın işte daha başarılı olmasından dolayı da Ahmed'in kendisini ‘içerlediğini' kaydetti.

    ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

    Ahmed, Inayat'ı öldürdüğüne emin olmak için bir silah satın alarak atış talimi yaptığını da söyledi. Komiser yardımcısı Sibesh Singh, "Ahmed ve Inayat iş yerinde arkadaş olmalarına rağmen, söylentilere göre Inayat işinde daha başarılı ve iyi huyluydu. Ayrıca restoran sahibinin kısa sürede en gözdesi olmuştu" dedi.

    DOKTOR "ÇOK SİGARA İÇTİĞİN İÇİN KANSER OLDUN" DEMİŞ

    Sputnik'in aktardığına göre Ahmed'in sigara ve marijuana alışkanlığının, Inayat'ın etkisiyle geliştiği öne sürüldü. Singh, "Bu süreçte Ahmed gırtlak enfeksiyonu geliştirdi ve doktora gitti. Ahmed, doktorun kendisine, aşırı sigara içtiği için gırtlak kanserine yakalandığını söylediğini iddia etti" diye konuştu.

     

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    Etiketler: hindistan , hint , sigara
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