Kanser hücrelerini tespit eden çip

ABD’deki Michigan Üniversitesi’ndeki Madeline, Sidney Forbes Onkoloji Profesörü ve Max Wicha kandaki saldırgan kanser hücrelerini tespit eden labirent şeklinde kanallar oluşturan çip ürettiler. Çalışma ‘’Hücre Sistemlerinde Dolaşan Tümör Hücrelerinin Etiketsiz Serbest İzolasyonu için Yüksek Verimli Mikroakışkan Labirent’’ adıyla yayınlandı.

Spiral şeklindeki kanallarla oluşturulan eski çipler, kanser hücrelerinin beyaz kan hücrelerine bulaşmasına neden oluyordu. Labirent çipte ise kanda bulunan hücreler boyutlarına göre spirallerde birikiyor ve kanser hücrelerinin beyaz kan hücrelerine bulaşmasına engel olunuyor. Labirent çipi test etmek için meme kanseri olan hastaların kanlarından alınan kanser kök hücre gen işaretlerini kullandılar. Yapılan teste çip tümör tespit etti. Yapılan açıklamalarda çipte kullanılan yeni yöntemle birlikte daha hızlı kanser hücreleri tespit edilip daha isabetli tedaviler uygulanabileceği belirtildi.