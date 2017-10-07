'Kanser hastası çocuğun fotoğrafını okula asıp teşhir ettiler' iddiası

Kaya, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3,5 yıl önce kemik kanserine yakalanan 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi kızı Reyan Kaya'nın bir süre evde eğitim gördüğünü söyledi.

Kızının eğitimini okulda sürdürmek istemesi üzerine yeniden okula başladığını anlatan Kaya, İstanbul'daki bir hastanede kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Reyan'ın tedavi sürecinde okula devam edemediğini dile getirdi.

Okul yöneticilerinin, devamsızlığı görmezden gelemeyeceklerini söylemeleri üzerine kızının kaydını buradan alıp özel bir okula yaptırdığını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Yerel bir gazetede yaşananları anlattığım haber çıktı. Bunun üzerine okul yönetimi, bu haberin kupürü ile okul aile birliği başkanının, yaşananlarda okul yönetiminin suçu olmadığını belirten açıklamalarının yer aldığı yazıyı okulun çeşitli yerlerine astırdı. Avukatım gerekli incelemeleri yaptı. Dünyanın her yerinde kanser tedavisi gören çocuğa moral motivasyon amaçlı çalışmalar yapılırken müdür İ.A. ve yardımcısı A.S, tedavi gören kızımın moralini daha fazla nasıl bozabiliriz düşüncesiyle okul duvarlarına fotoğraflı açıklamasını astı, teşhir etti. Bu durum kızımın moralinin bozulmasına ve hastalığın ilerlemesine sebep olmuştur, bu da suç sayılır."

Kaya, Başbakanlık İletişim Merkezine okul yöneticileri hakkında şikayette bulunduğunu ifade ederek, "Müfettişler inceleme yaptı ve yöneticilere uyarı cezası verildi. Benim ciğerim yandı. Başka anne ve babalar yanmasın. Böyle eğitimcilik olmaz. Okul idaresi hakkında, 18 yaşından küçük çocuğun fotoğraflarının teşhir amaçlı okulun çeşitli yerlerine asılması nedeniyle pazartesi günü cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım." diye konuştu.