Kanlı pusu kamerada

Gönül Çapan, yıllar önce Salih Çınar ile Gaziantep'te evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocukları oldu. Bir süre sonra Salih Çınar eve Suriyeli bir kadın getirdi. Kadın evde yaşamaya başladı. Salih Çınar kadınla imam nikahı kıydı. Bu durumu hazmedemeyen Gönül Çapan, 17 yıl önce eşine boşanma davası açarak boşandı. Çocuklarının babasız büyümemesi ve maddi imkansızlıklar nedeniyle evde yaşamaya devam etti.

17 yıl boyunca bu duruma katlanmak zorunda kalan Gönül Çapan, son dönemde gördüğü şiddet nedeniyle evden ayrılmaya karar verdi. 2 çocuğunu da yanına alarak bir ay önce İstanbul'a geldi. Pendik'teki yakınlarının yanına yerleşti. Salih Çınar bu duruma çok öfkelendi. Peşinden İstanbul'a geldi. Gönül Çapan korkudan evden çıkamaz olmuştu. Salih Çınar, Gönül Çapan'ın kardeşini telefonla aradı. Konuyu çözmek için Pendik Kurtköy'deki kafeye gelmesini istedi.

Tahsin Çapan, oğlu Nahsen Çapan'ı yanına alarak geçtiğimiz pazartesi günü kafeye gitti. Kafenin önüne geldiğinde Salih Çınar tabancasını çıkardı ve namluyu Tahsin Çapan ve Nahsen Çapan'ı doğrulttu ve tetiği çekti. Tahsin Çapan ve Nahsen Çapan, kanlar içinde yere yığıldı. Salih Çınar ve kardeşi İsmet Çınar olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Nahsen Çapan(34) hayatını kaybederken, Tahsin Çapan ameliyata alındı. Tahsin Çapan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis Salih Çınar ve kardeşi İsmet Çınar'ın peşine düştü ancak şu ana kadar yapılan operasyonlarda bulunamadı.

Salih Çınar

Gönül Çapan'ın kızı Zehra Çapan, olayın ardından, " 17 yıl önce annemle babam boşanmıştı. Babam 17 yıldır annemi ikinci bir kuma ile aynı evde yaşatma kararı almıştı. Yaklaşık 1 ay önce annem evdeki dayak olsun, gayrimeşru cümleler olsun, gerek ablam üzerine atılan iftiralar olsun evi terk etme kararı aldı. Yalnız evden çıkarken darp edilerek kaçarak abisinin yanına geldi. Bizimle arabulmak için konuşmak istediler. Kuzenim ve dayım konuşmak için meydana gittiler. Açık bir alandı. Orada tabiri caizse iki kuzenim ve dayımı pusuya düşürdüler ve tabancalarıyla taradılar" demişti.