Kanlı Mavi Ay Tutulması ne zaman saat kaçta? 2018 Ay Tutulması’nın burçlara etkisi

Süper Kanlı Ay Tutulması’nın tarihi ve saati merak konusu oldu. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya'nın kuzeyinden gözlenebilecek Kanlı Mavi Ay Tutulması, Türkiye saati ile 13:51 ve 19:08 saatleri arasında, Dolunay ise 16:29’da meydana gelecek. Peki 31 Mart 1866 gününde gözlemlenen bu nadir doğa olayına neden Süper Kanlı Ay Tutulması deniyor? 2018 Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nasıl olacak?



Mavi Ay nedir?



‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor.



Süper Ay nedir?



Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor. 'Süper' denmesinin sebebi Ay’ın Dünya’ya yakınlığından kaynaklanıyor.



Kanlı Ay nedir?



‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek. , 'Kanlı' denmesinin sebebi, tutulma anında Ay’ın etrafında Güneş’ten yansıyan ışınları Ay’ı kızılımsı bir renge boyamasından kaynaklanıyor.



AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ



Uzman Astrolog Aygül Aydın, Süper Kanlı Mavi Ay tutulmasının burçlara etkilerini anlattı. Ay Tutulması’nın tüm burçlara etkisini görüntüleyebilmek için sayfanın sonundaki linke tıklayın.



Koç: Aşk hayatınız, flörtleriniz, hayattan zevk aldığınız alanlar, hamilelik doğum gibi konular da hayatınızda aktifleşen bir döneme giriş yapmış bulunmaktasınız. Evli olan Koçlar için çocuk sahibi olmak isteyebileceğiniz koşulların oluşması ön planda olacaktır. Yeni bir aşk fırsatı ile karşılaşabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerden yana oldukça heyecanlı günler sizi bekliyor. Belki de çok istediğiniz bir olayın başlangıcını da yapabilirsiniz. Sosyal ve arkadaş çevrenizde popülariteniz giderek artıyor ve başarılarınızla göz dolduruyorsunuz. Sizin için çok önemli bir altı ay içinde olduğunuzu unutmayın ve her zaman yaptığınızı yapıp mutlaka harekete geçin.



Boğa: Aileniz, babanız, çocukluk yaştaki bazı problemleriniz, yaşadığınız alan, gayrimenkulleriniz gibi konularda önemli aktivasyonlar ve gelişmeler oluşabilir. Ev almak, satmak, yer değişimi gibi konularda da bazı yenilenmeler ve sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Çabalarınızın gözden kaçması mümkün olmayacak. Emekle geldiğiniz bugünlerin artık karşılığını almaya başlayacağınız harika bir dönem sizi bekliyor. 2017 Ağustos aylarından bu yana süregelen aile ve yuva alanında tamamlanmayan, eksik kalan bazı konularınızı tekrar gündeme getirip üzerinde düşünmenizi sağlayabilir.



İkizler: Eğitimleriniz, ilişkileriniz, ilişkilerdeki iletişim diliniz, kardeşleriniz, seyahatleriniz gibi konularda önemli bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Var olan hukuki problemlerinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. . Belki de yeni başlayan bir proje ile gelen tanışma sizi her iki alanda da besleyecek. Kardeşlerinizin hayatıyla ilgili önemli konu ve olaylar yaşayabilir, onların sevinçlerine ortak olabilirsiniz. Yakın çevrenizin hayatıyla ilgili oluşan değişimlere yardımcı olmanız gerekebilir. Sizler zaten bu konuda adeta biçilmiş kaftansınız.



Yengeç: Maddi kazanımlarınızda bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Beklediğiniz bazı borçları tahsil etmeniz mümkün olurken, borç alacak dengesini bulmak sizi biraz zorlayabilir. Uzun zamandır onaylanmayan maddi projelerinizde önemli açılımlar sağlayabilir yeni kazançlar elde edebilirsiniz. Farklı yollardan finans kaynakları oluşturabileceğiniz yeni fırsatlar ile karşılaşmanız mümkün, bunları iyi değerlendirin. Eşinizin maddiyat ile ilgili konuları ile yine bu dönemde ilgilenebilirsiniz. Partnerinizin sorumluluklarını üzerinize almak gerekebilir. Yepyeni bir aşk kapınızı çalabilir. Belki de çalmıştır..



Aslan: İkili ilişkilerde ciddi kararlar verme zamanı. Problemli ilişkiler gizli saklı bazı konuların ortaya çıkısı ile dramatik bir şekilde son bulabilir. Sürpriz bazı evlilik fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler dünyasında hayatınızda ciddi ve geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınızda artık kesin bir netlik içindesiniz. İlişkisinde net olamayan aslanlar içinde önemli bir zaman dilimi. İlişkisi olmayan Aslanları kadersel tanışmalar bekliyor. Aşk hikâyelerinin başkahramanı bile olabilirler. Unutma ki; Sevdiğin zaman ikileşir, korktuğun zaman ise yalnız kalırsın. Büyüklük tutkusuna kapılan insanlar kibirli ve çoğunlukla da yalnızdır.

AY TUTULMASININ TÜM BURÇLARA ETKİSİ