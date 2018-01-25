Kanlı haraç çatışmasına indirimli ceza

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Serdar Aygün, Şaban Polat ile Mehmet Ali Özbek ile başka suçtan hükümlü İlker Aygün getirildi. Serdar Akgün, baskına uğradıkları günü şöyle anlattı: “Mevlüt Çalışkan, Sercan Bulduk, olaydan 4 gün önce ortağım Şaban Polat’ın dükkanına bir kaç kişiyle beraber gitmişler. Sercan Bulduk ‘Serdar’ın durumu iyi biz firariyiz. Bize bakacak. Para vermezse Serdar’ı öldüreceğiz’ demiş. Şaban’da bu durumu bana söyledi. Mevlüt Çalışkan benim çocukluk arkadaşım olur. Aramızda husumet yoktur. Mevlüt Çalışkan’ı telefonla arayıp dükkanıma kendisini davet ettim. Geldi, oturduk. Yanında 2 arkadaşı daha vardı. ‘Böyle bir şeyler söylemişsin, dost muyuz düşman mıyız’ diye sordum. Mevlüt de ‘Biz dostuz, kardeşiz benden şüphe mi duyuyorsun ben elçiyim, para vermezsen Sercan seni öldürecek. Çok güçlüler kendine dikkat et. Sana silah doğrultmam benden şüphen olmasın’ dedi. Güzel bir şekilde ayrıldık. Sonra ben bu işi ciddiye almadım. Mevlüt ile güzel bir şekilde konuşunca savcılığa gitmeyi de düşünmedim. Olay günü evime geleceklerini tahmin etmiyordum. Bilseydim zaten kapıyı açmazdım. Benim Sercan Bulduk, Turgut Üney ve grubu ile husumetim olduğu doğrudur. Benden haraç istediler. Ben Mevlüt’e kesinlikle ateş etmedim. Bu olay evimin ve ofisim önünde oldu diye ben cinayet zanlısı oldum. Tek suçum iyi niyetli olmamdır.”

İLKER AYGÜN BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık İlker Aygün’ün üzerlerine atılı suçları işlediği sabit olmadığından tüm suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Şaban Polat ve Serdar Aygün ile Mehmet Ali Özbek’i “Kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. “Haksız tahrikten cezayı 15’er yıla, iyi halden de 12’şer yıl 6’şar aya düşürdü. Mahkeme heyeti, “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan da Polat, Aygün ve Özbek’i ‘ü 1 yıl 3’er ay hapis cezası ile 500 TL adli para cezasına çarptırdı.