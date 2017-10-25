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    Kanlı çeteden şok ifade! 'İnsanları bıçaklamaktan cinsel haz duyuyorum'

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın başkenti Moskova’da ‘ülkeyi evsizlerden temizleme’ amacıyla cinayetler işleyen bir çetenin davasında hapis cezaları açıklandı. 27 yaşındaki kadın üye Elena Lobachea 13 yıl, çete lideri Pavel Voitov ömür boyu hapis cezası aldı.

    Çetenin 14 kişiyi öldürdüğü ifade edildi. Lobacheva, insanları bıçaklamaktan cinsel bir haz aldığını söyledi. Lobacheva, 1998 yapımı bir korku filmi olan Bride of Chucky (Chucky'nin Gelini) filminden ilham aldığını anlattı. Filmde kötü bir ruh tarafından ele geçirilen ve cinayetler işleyen oyuncak bebekler yer alıyor. Lobacheva'nın kolunda söz konusu oyuncak korku karakterinin bir dövmesi de bulunuyor.

    Kanlı çeteden şok ifade İnsanları bıçaklamaktan cinsel haz duyuyorum
    Chucky'nin Gelini filminden bir sahne

    Çetenin diğer üyeleri 21 yaşındaki Vladislav Karatayev 16 yıl, 25 yaşındaki Artur Nartsissov ve 19 yaşındaki Maxim Pavlov ise 9 buçuk yıl hapis cezaları aldı. 

    Kanlı çeteden şok ifade İnsanları bıçaklamaktan cinsel haz duyuyorum

    23 yaşındaki çete lideri Voitov, elleri kelepçeli olmasına rağmen Nazi selamı vermeye çalıştı. Voitov'un mahkemede 'Sadece Nefret' yazılı bir tişört giymesi dikkat çekti. 

    Kanlı çeteden şok ifade İnsanları bıçaklamaktan cinsel haz duyuyorum

     

     

    Etiketler: rusya , korkunç çete , chukcy , chukcy'nin gelini
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