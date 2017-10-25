Kanlı çeteden şok ifade! 'İnsanları bıçaklamaktan cinsel haz duyuyorum'

Çetenin 14 kişiyi öldürdüğü ifade edildi. Lobacheva, insanları bıçaklamaktan cinsel bir haz aldığını söyledi. Lobacheva, 1998 yapımı bir korku filmi olan Bride of Chucky (Chucky'nin Gelini) filminden ilham aldığını anlattı. Filmde kötü bir ruh tarafından ele geçirilen ve cinayetler işleyen oyuncak bebekler yer alıyor. Lobacheva'nın kolunda söz konusu oyuncak korku karakterinin bir dövmesi de bulunuyor.



Chucky'nin Gelini filminden bir sahne

Çetenin diğer üyeleri 21 yaşındaki Vladislav Karatayev 16 yıl, 25 yaşındaki Artur Nartsissov ve 19 yaşındaki Maxim Pavlov ise 9 buçuk yıl hapis cezaları aldı.

23 yaşındaki çete lideri Voitov, elleri kelepçeli olmasına rağmen Nazi selamı vermeye çalıştı. Voitov'un mahkemede 'Sadece Nefret' yazılı bir tişört giymesi dikkat çekti.