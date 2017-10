Kanla kazanan kanla kaybeder!

Shakespeare’in kötülükte belki de en sınır tanımayan kralı III. Richard bu sezon Altıdan Sonra Tiyatro’nun, yoğun bir emek ürünü olduğunu her anında gösteren prodüksiyonuyla sahnede. Yiğit Sertdemir’in yönetiminde, oyunun ana hatlarını episod episod izliyoruz. Kambur, çolak, eciş bücüş Richard’ı, ele aldığı her karaktere yetkin yorumlar getirdiği sadık tiyatro izleyicilerince iyi bilinen Yiğit Sertdemir yorumluyor. İktidar hırsıyla, kendi aile üyeleri de dahil olmak üzere etrafındaki herkesi türlü oyunlarla önce safdışı bırakıp sonra da imha eden, ‘kanla kazanan’, gerektiğinde kocasını öldürmüş olduğu Lady Anne’i bile kötücül bir kurnazlıkla kendisiyle evlenmeye ikna eden bu benzersiz karakteri Sertdemir iddialı bir oyunculukla taşımış sahneye. Tekerlekli sandalyede, tabiri caizse ‘çarpılmış’ gibi başladığı vücut formunu; ulaşmak istediği tahta doğru attığı her adımda biraz daha ‘düzelterek’ ilerliyor oyun boyunca, Sertdemir. III. Richard’a yapılan bu dramaturgik yorum tarihi öykünün ve Shakespeare’in metninin ruhuna uyum sağlarken Sertdemir vücut formunu kademeli olarak değiştirerek oyunculuk konusunda bir nevi ‘el artırmış’.

Episodların yer yer –belki oyunculuk üsluplarından, belki tam bir sahne dili ortaklığı tutturulamamış olmasından- oyunun genelinden biraz daha fazla dramatik bir hal alıyor olması, bütüne etki eden tek olumsuz nokta. Koro sahnelerinde kullanılan koreografi ve eşlik eden tekno/elektronik müzik tınıları ise hikâyenin ritmini hayli yukarı çekmiş. Sahne tasarımlarıyla –çuvallar ne iyi fikir olmuş- da gittikçe bir ‘mezbahaya dönüşen’ ülkeyi çok net tasvir etmişler.

III. Richard’ın ikili oyunları, ihtirasları, o kötü dalgacılığı ve –ister kraliçe ister cellat olsun- herkesin, iktidara biraz daha yakın olmak yahut bizzat iktidarın kendisi olmak adına her türlü insani özelliklerinden feragate hazır olması... Oyun, 120 dakika bize bunları enerjik bir dille anlatıyor.

III. RICHARD

ALTIDAN SONRA TİYATRO

Yazan: William Shakespeare

Yöneten: Yiğit Sertdemir

Oyuncular: Burakhan Yılmaz, Cemre Gümeli, Ceren Sevinç, Deniz Gürzümar, Eren Demirbaş, Erkan Baylav, Feride Çetin, Tolga Bayraklı, Yeşim Sarı, Yiğit Sertdemir.

Ne zaman, nerede? 3 Kasım Cuma, 20.30, Kumbaracı50

Bilet fiyatları: Tam 50, öğrenci 35 TL.

Süre: 120 dak.