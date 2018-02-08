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    ‘Kanka hâlâ çok yakışıklısın’

    Banu ŞEN/HATAY
    08.02.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    TERÖR örgütü PKK-PYD’ye karşı sürdürülen Zeytin Dalı harekâtında Afrin’de yaralanan iki askerin elleri birbirine kenetlenmiş fotoğrafı, dün sosyal medyada gündem yarattı.

     

    Türkiye, Afrin’de havan düşmesi sonucu yaralanan askerlerin kenetlenme fotoğrafına MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy’un sosyal medya hesabında tanıklık etti. Milletvekili Ersoy, kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafı Hürriyet’e anlatırken şunları söyledi: “Yaralı askerlerimizin Hassa’da ilk getirildikleri merkezde duygusal anlar yaşanmış. Silah arkadaşı olan iki asker farklı hastanelere sevk edilmek istenince birbirlerinden ayrılmak istememiş ve elleri bu şekilde fotoğraflanmış. Fotoğraf bana ulaştı, ben de bu kareden çok etkilendim ve sosyal medyada paylaştım.”

    Hassa Devlet Hastanesi’nde o ana tanıklık edenler ise şunları anlattı: “İkisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birbirlerine, ‘Bak buradayız, yan yanayız yine’ diye güç veriyorlardı. Biri diğerine ‘Kanka hâlâ çok yakışıklısın’ dedi. Sonra ellerini birleştirdiler. O an çok duygusal anlar yaşandı. Çoğu insan gözyaşlarını tutamadı.” 

    İki askerin de ilk müdahalelerinin ardından birlikte başka bir hastaneye sevk edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

     

     

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    Etiketler: Ağlatan fotoğraf , asker , perde arkası , son dakika
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