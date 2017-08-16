Kangal'ın 'coğrafi işaret' tescili iptal edilmiş...

Doğal şartlara uyumu, koruyucu özelliği ve saf ırkıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Kangal köpeği için 2001 yılında Kangal Kaymakamlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’na ’Coğrafi işaret tescili’ için başvurdu.

'CANLI HAYVAN ÜRÜN DEĞİLDİR'

Konuyu inceleyen kurum 2002 yılında Kangal Köpeği’ni tescilledi. Kangal Köpeği için aynı tarihlerde Bursa Gemlik’te bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın da tescil başvurusu yaptığı ve onun da kabul edildiği anlaşıldı. Ancak söz konusu tescil ile ilgili olarak 2008 yılında Ankara İhtisas Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapıldığı belirlendi. Mahkemenin kararı ile her iki kurumun aldığı Kangal köpeğinin coğrafi tescil belgesi ’Canlı hayvan ürün değildir’ gerekçesiyle iptal edildi.





TOPLANTIDA ORTAYA ÇIKTI, HERKES ŞAŞIRDI



2002’den bu yana tescilli olduğu bilinen ve Kangal Kaymakamlığı’nın izni olmadan başka şehirlere ve yurt dışına çıkarılması yasak olan bilinen köpeklerin tescilinin iptali Sivas’ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen toplantıda ortaya çıktı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Arslan’ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın’ın da bulunduğu toplantıda Kangal köpeği gündeme gelirken, tescilinin iptal olduğunu Türk Patent ve Marka Kurumu Daire Başkanı Hakan Kızıltepe açıkladı. İl yöneticileri de bu toplantı sırasında konudan haberdar oldu. Kızıltepe, "Tescilimiz vardı ama İhtisas Mahkemesi kararı ile iptal edildi. Hakim beyin mevzuata uymadığı yönündeki kararı nedeni ile tescil iptal edildi. Ayrıca mahkemeye tekrar başvuru olmadığı için de iptal kararı devam ediyor. İhtisas mahkememiz mevzuata uygun değil dedi. Mahkemeye ’bu tescil yerinde değil diye’ dava açılabiliyor. Coğrafi şartın tanımına ilişkin bir madde. ’Ürün değildir’ diye bir yaklaşım. Şu anda tescillenmiş 7 hayvanla ilgili de bir mahkeme süreci var" dedi.



KAYMAKAMLIĞIN DA HABERİ YOK



Öte yandan patent başvurusunu yapan Kangal Kaymakamlığı ve Kangal Belediyesi’nin de konudan haberdar olmadığı öğrenildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ellerinde Coğrafi Tescil Belgesi bulunduğunu ve böyle bir iptalden haberdar olmadıklarını söyledi. Tescil için yeniden başvuru yapılması gerektiği öğrenilirken, bu konuda çalışma yapılması bekleniyor.





