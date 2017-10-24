Kangal klasiği

Sürü sahibi kuzuyu göremeyince Kangal çoban köpeği savunmasız kuzunun başında sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah saatlerinde çayını içerken köpeğin havlamasını duyan sürü sahibi sesin geldiği yöne doğru gittiğinde küçük kuzu ile başında bekleyen köpeğini görünce şaşkınlık yaşadı.



Kendileri için çoban köpeklerinin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Gül, “Koşarak sesin geldiği yöne gittim. Bir de baktım ki köpeğim ve yanında bir kuzu. Gece boyunca başında beklemiş telef olmasın diye. Kuzuyu aldım getirdim, annesini buldum ve emzirttim" dedi.