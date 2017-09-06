Kanepenin üzerinde oyun faciayla bitti

Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Atabey Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuklu Çiftçi ailesinin en büyük çocuğu olduğu öğrenilen Ecrin Huriye Çiftçi, ailesiyle birlikte bayram ziyaretine gitti.





Aileler oturduğu sırada yan odaya geçen çocuklar oynamaya başladı. İddiaya göre, 5 yaşındaki Ecrin Huriye kanepede zıplamaya başladı. Küçük kız bu sırada dengesini kaybederek açık olan pencereden aşağıya düştü. Ağır yaralanan Ecrin Huriye, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kız kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.