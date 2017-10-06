Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>'Kanepeden düştü' dediler! Gerçek hastanede konuşunca ortaya çıktı

    'Kanepeden düştü' dediler! Gerçek hastanede konuşunca ortaya çıktı

    Canan ALTINTAŞ/DHA
    06.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’da, evde kanepeden düştü iddiasıyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 69 yaşındaki Aydın Uluk, kendine gelince polise,kanepeden düşmediğini eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Daha sonra tekrar durumu ağırlaşıp kaybeden Uluk’un yakınları, ölümünden sorumlu tuttukları yengeleri Y.U. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, ölmeden önce verilen ifade ve yakınlarının şikayeti üzerine Uluk’un şüpheli ölümünü araştırıyor.

    Merkez Sur İlçesi Ali Paşa Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası Aydın Uluk’un eşi Y.U., 27 Haziran tarihinde eşinin yakınlarını arayarak eşinin kanepeden düştüğünü söyledi. Eve gelen Aydın Uluk’un kız kardeşleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Aydın Uluk’u Ambulansla ile hastaneye kaldırdı. Aynı zamanda Hepatit B hastası olan Aydın Uluk, Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, doktorlar Uluk’un vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izleri tespit ederek, kız kardeşi S.U.’yu yanına çağırarak, Aydın Uluk’un vücudundaki dayak izlerinden haberi olup- olmadığını sordu. Uluk’un kız kardeşi S.U. ise ağabeyinin eşi tarafından aranarak kanepeden düştüğünü söyleyince onu hastaneye götürdüklerini ve dayak izlerinden haberleri olmadığını öne sürdü.

    KONUŞUNCA ’EŞİM BENİ DÖVDÜ’ DEDİ

    Hastanede tedavisi devam eden Aydın Uluk, 10 gün sonra kendine gelip konuşmaya başlayınca, eşinin kendisini dövdüğünü ve kanepeden düşmediğini söyledi,doktorlar da durumu hastane polisine bildirdi.

    Hastane polisi ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz 2017 tarihinde, Aydın Uluk’un doktorlar eşliğinde ifadesini aldı. Uluk verdiği ifadede, şöyle dedi:

    "Yaklaşık 13-14 gün önce yukarıda belirtmiş olduğum adresimde bulunduğum esnada resmi nikahlı eşim olan Y.U., ben yatağımda yatarken küçük kızım Sultan Ulak’a bağırdığını fark ettim. Ne olduğunu sordum eşim bir odada bana saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Yataktan yere düştüm, yerde de bana vurmaya devam etti. Ayak tırnaklarımdan baş parmak tırnağımı kırdı. Ben yaşlıyım ve Hepatit B hastalığım var. Bu yüzden de günün büyük çoğunluğu halsizimdir. Eşim bana vururken de kendimi koruyamadım. Kız kardeşim ambulansla beraber gelerek beni hastaneye kaldırmamı sağlamış. Beni darp eden eşimden davacı ve şikayetçiyim."

    DURUMU AĞIRLAŞTI VE HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanede polise verdiği ifadeden sonra darp raporu verilen Aydın Uluk’un durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakım servisine alındı ve yapılan tüm müdahalelere geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitirdi.Uluk’un yakınları, kardeşlerinin ölümünden eşi Y.U.’nün sorumlu olduğunu iddia ederek, kardeşlerinin ölmeden önce çektikleri video ve ifadesi ile birlikte suç duyurusunda bulundu. Polis Aydın Uluk’un ölümüyle ilgili kapsamlı araştırma başlatırken, Uluk’un ölmeden önce çekilen son videosunda, eşi Y.U.’nun kendisine vahşet uyguladığını söylediği ve vücudundaki darp izleri görüldü. Geçtiğimiz yıl eşi Y.U. tarafından Aydın Uluk’a boşanma davası açıldığı daha sonra davadan vazgeçildiği belirtildi.

    Etiketler: Diyarbakır , Kadın , dayak , kanepe , yoğun bakım
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri