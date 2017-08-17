Kandilli’den İstanbul depremi hatırlatması: 7’nin üzerinde deprem yakın

KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde 17 Ağustos Marmara depreminin 18. yıldönümü kapsamında dün basın toplantısı düzenlendi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, ‘deprem tehlike ve riski’ konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla basın mensuplarına sunum yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1939’DAN SONRA BATIYA KAYDI

Özener, 1939 Erzincan depreminin ardından depremlerin batıya doğru kaydığını belirtti. Deprem konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Özener, “Depremle ilgili insanları korkutmaktan, vatandaşı paniğe yöneltmekten öte biz insanların bilinçlenmesini, karar vericilerin de aksiyonlarını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bütün bilimadamları aslında şunu kabul etmiş durumda; Marmara’da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama 7’nin üzerinde deprem olacağı açık. Bu tek parçalı bir kırık olabilir iki ya da üç parçalı kırık olabilir ama Marmara’da bir deprem olacağı gerçeğini hiçbir zaman değiştirmez” diye konuştu.

Özener, depremlerin nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını bildiklerini ancak bugünkü teknoloji ile bilimsel olarak zaman verilemediğini kaydetti.

GÜNDE ORTALAMA 106 DEPREM

1 Ocak - 14 Ağustos 2017 tarihlerinde 23 bin 955 depremin kaydedildiğini, bu sayının 226 güne bölündüğünde günde ortalama 106 depreme denk geldiğini söyleyen Haluk Özener, şöyle devam etti:

“1900 yılından beri 6 ila 6.9 arasında 81 deprem oldu. Bu aslında 18 ayda bir depreme denk gelmesine rağmen bu yıl içinde peş peşe 6’nın üzerinde deprem oldu. Uzun vadede bir ortalama alabiliyorsunuz ama depremleri, depremlerin karakterini çok fazla tahmin etme şansınız yok. 1900 yılından bu yana 7’nin üzerinde 18 deprem kaydetmişiz. Bu da yaklaşık her 6.5 yılda bir 7’nin üzerinde depreme denk geliyor. En son 2011 Van depremi...”

ARTÇI ŞOKLARA HAZIR OLU

Özener, ayrıca Bodrum’da yaşanan deprem hareketliliği ile ilgili bilgi vererek, “21 Temmuz’dan bu yana 8 bin adet deprem kaydettik” dedi. Özener, bölgede deprem hareketliliğinin bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Vatandaşlara ‘önümüzdeki süreçte depreme ve artçı şoklara hazırlıklı olunmasında fayda olduğu’ önerisinde bulunan Özener, “Bir deprem tehlikesi var, Marmara’da fay var. Tarihsel depremler var, bu deprem tekrarlanacak. Aslında şu andan sonra yapılabilecek tek şey deprem zararlarını azaltmaktır” diye konuştu.

TSUNAMİ ÖNGÖRÜLERİ VAR

Marmara Denizi’nde olası bir tsunamiye de vurgu yapan Özener, şu bilgileri verdi:

“Marmara Denizi’nde farklı senaryolar çalışılarak elde edilmiş tsunami senaryoları var. Tsunami tehlikesi öngörüleri var. Tsunami dalga yükseklikleri 2 metre-2 metre 25 santim gibi bazı istisnai bölgelerde bu dalga yüksekliğini görmemiz mümkün olacak. Bu bir senaryo çalışması ama Marmara için olacak tsunami daha önce ifade ettiğimiz gibi deniz tabanı heyelanlarından sonra oluşmasını bekliyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz’de tsunami modelleme çalışmasında beklenebilecek tsunami yükseklikleri, 3 metreden yüksek tsunamiler beklenebilir. Bu depremin büyüklüğüne bağlı değişmekte. Fakat bu tsunamiler Japonya ve açık denizlerdeki gibi çok büyük şekilde gerçekleşmez.”