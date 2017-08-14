MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kandil'e bomba yağdı... Çok sayıda terörist öldürüldü

    Kandil'e bomba yağdı... Çok sayıda terörist öldürüldü

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 18:21Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 18:25

    TSK, Kandil'e 12 Ağustos'ta yapılan hava harekatının sonucunda, 13'ü ölü, 8'i yaralı olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


    Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına 12 Ağustos'ta yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "12 Ağustos 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hav aharekatı düzenlenmiştir. Operasyonda keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzi olarak kullandığı tespit edilen dört hedef imha edilmiştir.Bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere istinaden yapılan harekat neticesinde 13 teröristin ölü 8 teröristin de ağır şekilde yaralandığı öğrenilmiştir."

    Etiketler: son dakika , operasyon , kandil , terör , terörist , haber , haberler , tsk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri