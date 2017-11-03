Kandil'den sonra Sincar ve Afrin

PKK ile mücadelede yeni döneme geçiliyor. MİT ve Emniyet İstihbarat’ın hazırladığı PKK raporunda, eskiden tek merkez olarak Kandil’i kullanan örgütün, Irak ve Suriye’de yaşanan süreçle birlikte artık Kandil’in yanı sıra Sincar ve Afrin’deki merkezlerden de yönetildiği, komuta kademeleri ve yöneticilerin bu merkezlerden talimatlar verdiği bilgisi paylaşıldı.

Örgütün eskiden Irak üzerinden Türkiye’ye sızma yaptığı da hatırlatılan raporda, PYD’nin Suriye’deki varlığının örgüte yeni alanlar açtığı, Suriye’ye geçerek PYD/YPG saflarına katılan PKK’lıların, Suriye üzerinden Türkiye’ye sızdığı belirtildi.



Yeni sızmaların, PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan ve Türkiye’ye sınır Tel Abyad, Afrin ve Kamışlı üzerinden yapıldığı, bu bölgelerden Türkiye’ye eylem amaçlı örgüt mensuplarının gönderildiği kaydedildi.



Son teknoloji silahlar kullanan PKK’lıların elinde ABD’nin PYD’ye verdiği silahların yanı sıra 13 yeni nesil füze de bulunduğu istihbarat raporlarına yansıdı.





