Kandil ve Sincar mesajı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de “Kardeşim” diye seslendiği Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir araya geldi. Erdoğan ile İbadi, yaklaşık 2.5 saat süren başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

“Özellikle son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) almış olduğu gayri meşru referandum kararına yönelik tabii üzüntümüz ortadaydı ve buna karşı olan tavrımızın değişmediğini tekrar ifade ettik. Başından itibaren biz Irak’ta toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu hep ifade ettik, bundan sonra da ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değildi ki arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak durumunda kaldık. Türkiye, İran, Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmelerle, attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geliyoruz, geldiğimize inanıyorum. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak. Merkezi Yönetim kararlılıkla attığı son adımlarla DEAŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü yüzde 15-20 civarında bunun haricinde temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ terör örgütü de temizlenecektir.

TÜRKİYE OLARAK VARIZ

Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün aynı şekilde Irak’ta bir yapılanması olduğunu biliyoruz. Kandil gibi, Sincar gibi bu bölgelerde PKK’nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız. Temennim odur ki Irak’taki bütün bu yıkımların olduğu bölgede küllerinden yeniden buralar ayağa kalksın. Bizler de elimizden gelen desteği inşallah vereceğiz. Petrol boru hattının çalıştırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. Kara noktasındaki kapılarla ilgili olarak da görüşmeler zaten karşılıklı olarak devam ediyor. Her şey bir mutabakat içinde yürüyecektir. Merkezi Yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır.”

2 KARDEŞ ÜLKE

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Biz buraya iki kardeş ülke arasında ilişkilerimizi geliştirmek üzere kardeş ve komşu Türkiye’ye gelmiş bulunmaktayız. Bizler maalesef istikrarsızlıkların, sıkıntıların yaşandığı bu coğrafyanın bir parçasıyız. Artık bu sıkıntıların aşılması için gerekli zaman gelmiştir. Şüphesiz politikamızın bir türü, parçası da terörle mücadeledir. Terörle mücadele konusunda etkin sonuç alabilmek için işbirliğini önemsemekteyiz.

'bİR PROJEMİZ VAR'

DEAŞ terör örgütü çok sayıda vatandaşımızın hayatına kastettiği gibi altyapımızı da yıkmış durumda. Irak güvenlik güçlerimizle DEAŞ’a karşı zafer kazanmayı başardık. Bu zaferimizin sonunda Irak’ta bir hukuk devletinin gerektirdiği şekilde ağırlığımızı koyduk. Irak toprakları içinde hiçbir şekilde kendisine silah taşıma yetkisi verilmeyen hiçbir grubun gerek Iraklı gerek Irak dışından olsun topraklarımız üzerinde silah sahibi olup faaliyet yapmasına müsaade edemeyiz. Maalesef Irak toplumunun diğer bileşenlerinin görüşleri dikkate alınmaksınız; onlara hiçbir şekilde saygı duyulmaksızın referandum girişiminde bulunuldu, tek taraflı olarak yapıldı. Buna karşı mücadelemizi yürüttük. Bizler ırkı, mezhebi, dini ne olursa olsun Irak Merkezi Yönetimi olarak tüm Irak vatandaşlarını korumakla mükellefiz. Sayın Cumhurbaşkanı, tüm bölgede istikrarın sağlanması konusunda önümüzde büyük sorumluluk var. Bir projemiz var, bu proje tamamıyla bölgede istikrarın sağlanması, bölgede savaşlar yerine bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlayacak adımların atılması. Ortak çıkarlar bağlamında ikili ilişkilerin güçlü şekilde devam etmesini önemsiyoruz. Hiçbir ülkenin iç işlerine şahsi çıkarlar bağlamında müdahale edilmesini kabul etmiyoruz.”

'YANLIŞ HESAP BAĞDAT’A GİTMEDEN DÖNDÜ'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forum’un açılışına katıldı. Konuşmasında Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelere vurgu yapan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

“Kuzey Irak’ta verilen yanlış karar. Barzani, referandumdan önceki şartlara dönüyoruz diye açıklama yaptı. Peki buraya gelecektin, niye bu yanlışta ısrar ettin? Yıllardır sizi himaye eden, hayat alanı oluşturan Türkiye’nin sözünü dinlemedin. Yanlış hesap Bağdat’tan döner derler. Yanlış hesap Bağdat’a gitmeden dönmüş oldu. Suriye’de, Irak’ta devam eden siyasi otorite boşluğu, iç savaş, terör örgütlerinin alandaki varlığı bölgemiz için orta ve uzun vadede öngörü yapmamızdaki en büyük engel. Türkiye bölgenin teminatı, Avrupa’nın da güvenliğinin giriş kapısı. Türkiye, evlerinden yurtlarından edilmiş 3.5 milyondan fazla insanlara kucak açıyor, onlara ev sahipliği yapıyor. Bununla da yetinmiyor Avrupa’ya gidecek göç istilasının da önüne geçti.”

BİRLİKTE TEDBİR ALACAĞIZ

Irak Başbakanı İbadi ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

“Irak’ın yanında tereddütsüz yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Sorunların dayatmayla, tek taraflı oldubitti ile çözülemeyeceği bir kez daha görülmüştür. Irak hükümeti ve İbadi’nin liderliğinde referandumu takip eden günlerde gösterdiği kararlı duruş ve attığı adımları takdirle karşılıyoruz. Gayrimeşru referandum sonrası biz de bazı tedbirler almış bulunuyoruz. Bundan sonra da her türlü tedbiri birlikte alacağız.” (Banu ŞEN/İZMİR - Gizem KARAKIŞ / ANKARA)





ŞEREF SALONU’NDA KARŞILADI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Haydar el İbadi’yi askeri törenle karşıladı. Karşılama töreni, yağmur ve soğuk nedeniyle köşkün Büyük Şeref Salonu olarak bilinen bir numaralı salonunda yapıldı. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)