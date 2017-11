Kandil ve Sincar çözülmezse yerle bir ederiz

KANLARINI YERDE KOYMADIK

“Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Manisa Selendi’den Özel Harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir bu (dün) sabah Diyarbakır’da şehit oldu. Fakat kanlarını yerde koymadık. 9 kaybımız oldu 2 günde. Ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün (dün) aldığım haberler çok daha farklı. Gerek İHA’lar, SİHA’lar, F-16’larımız oralardaki operasyonlara devam ediyorlar. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Ölürken bile gülen yiğitlerimiz müsterih olsunlar. Devletimiz üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde.



BÖLÜCÜ ÖRGÜT EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Genelkurmay Başkanım, kuvvet komutanlarım hepsi o bölgede. Son yıllarda hizmete soktuğumuz İHA ve SİHA’lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemlerimizi değiştirdik. Mücadeleyi teknolojinin imkânları üzerinde yürütüyoruz. Bölücü örgüt tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bizim için ülkemizin ve milletimizin bekasından daha önemli hiçbir şey yoktur. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan terör örgütlerini evlatlarımızın canı ve kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz. Teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır.



Irak ve Suriye’nin pek çok yeri terör yuvası durumundadır. Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz.



Kandil’deki ve benzer bir yapıya kavuşturulmaya çalışılan Sincar’daki sorunu, bu bölgelerin hukuki egemeni olan devlet çözmezse, biz buraları yerle bir ederiz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekâtı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helâldir.



SONRADAN DARILMACA OLMASIN

Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız, ‘Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına’ derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye’deki tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz bu böyle biline. Sınırlarımız dışındaki terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız. Cerablus - El Bab hattında başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib’de yine başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımızı her an diğer bölgelere yayabiliriz. Oralarda sakındığı bir şey olanlar tedbirini alsın. Sonradan darılmaca olmasın.



Terör örgütü mensupları, Avrupa’nın göbeğinde vatandaşlarımızın oturdukları mahalleleri basıp ortalığı savaş alanına çevirdiğinde sesleri çıkmayanlar, bunları söyledik diye, kusura bakmayın bizim efelerimiz şahsiyetlidir. Onlar bize farklı bir efelik taslamasın. Ey Avrupa, sen PKK’ya, PYD’ye, FETÖ’ye, DEAŞ’a destek vermeyi bırak da önce Avrupa’ya geldikten sonra kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver.”



CHP'Lİ TEZCAN'A: DİKTATÖR SENİ ARAR MI? BEN ARIYORUM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Vestel’in tesislerinin açılışında kendisine “şeddeli diktatör” diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan için şunları söyledi: “Kalkıp benimle ilgili diktatör diyorlar. Git yat aşağıya. Yani şahsıma bu lafı eden kişi afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye arıyorum. Düşünebiliyor musun? Diktatör seni arar mı? Ben seni arıyorum, bu insaniyetliktir, rahmet duygusudur. Partimizin, kalkıp da bazı belediye başkanlarının istifaları ile ilgili konuşuyorsun! Sana ne? Bunca yıldır partinin başındasın, kazandığın bir seçim var mı onu söyle! Böyle başarısız bir kaleci olunca önemli değil, biz mutluyuz.”