Kanatsız Kuşlar son bölüm ardından yeni fragmanda tarih şaşırttı

Entrika dozu yüksek Atv dizisi Kanatsız Kuşlar’ın yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Ahmet’in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için tehlikeli bir hamle yapan Zeynep’in ufak bir yara aldığı Kanatsız Kuşlar son bölümünde davetsiz misafir sürprizi yaşandı. Şimdi ise gözler yeni bölümde!

Kanatsız Kuşlar 29. bölümü 1 hafta gecikmeli olarak yayınlanacak. Nefise ve Muzaffer arasındaki buzların eridiği yeni bölüm 11 Ocak’ta yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Tuba, evden gönderilmek üzeredir artık.

Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.