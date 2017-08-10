Kanatsız Kuşlar 9. bölüm 2. fragmanı: Muzaffer gerçeği öğrendi mi?

Kanatsız Kuşlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dram yüklü senaryo örgüsüyle dizitakipçilerine duygu seli yaşatan Kanatsız Kuşlar bu akşam 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Onur, Zeynep ve Ahmet üçlüsü arasında enteresan gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümde Nefise zor anlar yaşayacak. Kanatsız Kuşlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dram yüklü senaryo örgüsüyle dizitakipçilerine duygu seli yaşatan Kanatsız Kuşlar bu akşam 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Onur, Zeynep ve Ahmet üçlüsü arasında enteresan gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümde Nefise zor anlar yaşayacak.

KANATSIZ KUŞLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer'in arabasının çalınması malikânedeki herkesi şok eder. Arabayı Emre'nin çaldığını anlayan Nefise ve Zeynep iyice köşeye sıkışır. Çünkü Muzaffer'in, nikâh gecesini mahveden hırsızın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Malikaneden uzaklaşırken fikir değiştiren Emre, başına gelecek felaketten habersizdir. Onur'un Zeynep'le yakınlaşması Zerrin'i tedirgin etmektedir. Çünkü Zerrin'in Onur için seçtiği farklı bir gelin adayı vardır. Ahmet, Zeynep'i Onur'a kaptırmamak için elini çabuk tutmaya karar verir. Zeynep, Ahmet'in kararıyla şoka uğrarken Nefise, Emre ile ilgili yıkıcı haberi öğrenir.