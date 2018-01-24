Kanatsız Kuşlar 31. bölüm fragmanında Nefise'den beklenmedik tepki!

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde şoke eden anlar yer alacak. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır. Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.