Kanatsız Kuşlar 19. bölüm fragmanında Nefise köşeye sıkışıyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Muzaffer'in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. Muzaffer, Azime'yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer'in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır. Onur, nikah günü gelip çattığında Zeynep'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Ahmet, son kozunu henüz oynamamıştır. Muzaffer'in gizemli tavırlarına anlam veremeyen Nefise, bir şeylerin ters gittiğinin farkındadır. Çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir yol çizme kararı alır. Bu karar, Muzaffer'i iyice çileden çıkaracaktır. Emre ise Muzaffer'in annesine kötü davrandığının farkına varır. Öfkelenerek, Muzaffer'le yüzleşmek üzere şirketi basar. Emre ve Muzaffer'in yüzleşmesi, büyük olayların başlangıcı olacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tuba'dan öğrendiklerine karşılık Muzaffer, umulmadık bir tavır gösterir. Nefise ile Azime ise gerçeklerin ortaya çıktığından habersizdirler. Ortam, fırtına öncesi sessizlik misali büyük bir patlamaya gebedir. Şişlenmekten son anda kurtulmuş olan Emre, ağır mide sancısıyla hastaneye kaldırılır. Orada da Behzat'ın bir oyunuyla karşılaşır. Başı gerçekten büyük derde girmiştir. Bu sırada Muzaffer, ani bir kararla Emre'ye beklenmedik bir kapı açar. Ahmet, Onur'un özgürlüğüne karşılık Zeynep'ten büyük bir fedakarlık beklemektedir. Zeynep, Onur'a rağmen Ahmet'le nikah masasına oturmaya hazırlanmaktadır. Onur ise kendisini sevmediğini söyleyen Zeynep'in sakladığı asıl gerçeğin peşindedir.