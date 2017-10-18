Kanatsız Kuşlar 18. bölüm fragmanında Muzaffer'den umulmadık tavır

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şişlenmekten son anda kurtulmuş olan Emre, ağır mide sancısıyla hastaneye kaldırılır. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tuba'dan öğrendiklerine karşılık Muzaffer, umulmadık bir tavır gösterir. Nefise ile Azime ise gerçeklerin ortaya çıktığından habersizdirler. Ortam, fırtına öncesi sessizlik misali büyük bir patlamaya gebedir. Şişlenmekten son anda kurtulmuş olan Emre, ağır mide sancısıyla hastaneye kaldırılır. Orada da Behzat'ın bir oyunuyla karşılaşır. Başı gerçekten büyük derde girmiştir. Bu sırada Muzaffer, ani bir kararla Emre'ye beklenmedik bir kapı açar. Ahmet, Onur'un özgürlüğüne karşılık Zeynep'ten büyük bir fedakarlık beklemektedir. Zeynep, Onur'a rağmen Ahmet'le nikah masasına oturmaya hazırlanmaktadır. Onur ise kendisini sevmediğini söyleyen Zeynep'in sakladığı asıl gerçeğin peşindedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir. Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır. Yaşanan olaylar Zeynep ile Onur'un aşkını iyice zora sokmuşken Ceylan'ın kışkırtmalarıyla Onur, Ahmet'in karşısına çıkar. Bu kez aralarındaki kavga, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacak ve ikisini de hayatın kıyısına getirecektir. Bebeğini kaybeden Tuba, Muzaffer'e yakınlaşabilmek için yeni bir oyuna başvururken, öğrendiği büyük sır herkesin hayatında fırtına kopartacaktır.