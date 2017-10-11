Kanatsız Kuşlar 17. bölüm fragmanında Mert tehlikeyle karşı karşıya

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren sevilen ve takip edilen dizi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir. Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır. Yaşanan olaylar Zeynep ile Onur'un aşkını iyice zora sokmuşken Ceylan'ın kışkırtmalarıyla Onur, Ahmet'in karşısına çıkar. Bu kez aralarındaki kavga, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacak ve ikisini de hayatın kıyısına getirecektir. Bebeğini kaybeden Tuba, Muzaffer'e yakınlaşabilmek için yeni bir oyuna başvururken, öğrendiği büyük sır herkesin hayatında fırtına kopartacaktır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Nefise, Muzaffer'le Emre'nin çocukluğu hakkında konuşup öğrendiği gerçeğin şokunu yaşamaktadır. Onur, Mert'i Emre'nin kaçırmadığı konusunda ağabeyini ikna etmeye çalışırken mahkemede Mert'in tanık olarak dinlenebilmesi için izin ister. Muzaffer ise Emre'nin hakkettiği cezayı çekmesi gerektiğini düşünmektedir. Emre, karakolda savcılıktan çıkacak kararı beklerken Muzaffer, Nefise'yi şehirden uzaklaştırıp, baş başa bir gece geçirmek için hazırlık yapar. Şengül'ün evinde kalan çocuklar, kötü muameleye maruz kalırlarken Ahmet'in eve gelişiyle olaylar farklı bir yön alır. Ceylan daha fazla dayanamaz ve Zeynep'e içindekileri kusarak saldırır. Bu olay sonunda çocuklar Şengül'ün evinden ayrılmak zorumda kalırlar. Emre'nin mahkemesinde ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşanır.
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