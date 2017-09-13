Kanatsız Kuşlar 13. bölüm fragmanında Nefise kızının peşine düşüyor

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Zeynep, her şeyden habersiz, Onur'la doludizgin aşkını yaşamaktadır. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Zeynep ve Onur'un yakınlaştığını gören Nefise, gözlerine inanamaz ve kızının peşine düşer. Zeynep ise her şeyden habersiz, Onur'la doludizgin aşkını yaşamaktadır. Tuba, Muzaffer'le vakit geçirmek için Nefise'nin bir anlık yokluğundan yararlanır. Kaan, Cemre'nin internette, uygunsuz sitelere düşen fotoğraflarını görür ve Cemre için işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Küçük Aysun, Mert'le oynarken, Mert'in düştüğünü gören Muzaffer, Aysun'u bunun suçlusu sayarak öfkeden delirir. Aysun'u savunan Emre ile Muzaffer'in karşı karşıya gelmesi büyük olayların başlangıcı olur. Emre, intikam hırsıyla, Behzat'ın sinsi planlarından habersiz, yeniden onunla çalışmaya başlar. Zeynep için kavga eden Onur ve Ahmet'in arasında ise ipler iyice gerilir. Artık, Onur'un, Ahmet'i mahvetmek için bambaşka bir planı vardır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Muzaffer'in oğlu Mert'in malikaneye gelişiyle Nefise ve Azime için işler iyice zorlaşır. Muzaffer, Mert'in yeni hayatına ve Nefise'ye alışması için elinden geleni yaparken, Tuba da Mert'i kullanarak Muzaffer ve Nefise'nin arasını açmak için uğraşır. Nefise, oğlu Emre'ye evlendiğini söylemeye çalışırken Emre, herkesi şaşırtacak bir tepki verir. Cemre model olacağını sanarak gittiği bir çekim işinde başını belaya sokar. Muzaffer, Nefise'ye günler sonra birlikte geçirecekleri ilk geceye özel bir sürpriz hazırlamıştır. Zeynep'in Ahmet'le sözü bozduğunu öğrenen Onur, Zeynep'i kazanmak için harekete geçer.