Kanatsız Kuşlar 13. bölüm fragmanında Nefise kızının peşine düşüyor

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Zeynep, her şeyden habersiz, Onur'la doludizgin aşkını yaşamaktadır. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Zeynep ve Onur'un yakınlaştığını gören Nefise, gözlerine inanamaz ve kızının peşine düşer. Zeynep ise her şeyden habersiz, Onur'la doludizgin aşkını yaşamaktadır. Tuba, Muzaffer'le vakit geçirmek için Nefise'nin bir anlık yokluğundan yararlanır. Kaan, Cemre'nin internette, uygunsuz sitelere düşen fotoğraflarını görür ve Cemre için işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Küçük Aysun, Mert'le oynarken, Mert'in düştüğünü gören Muzaffer, Aysun'u bunun suçlusu sayarak öfkeden delirir. Aysun'u savunan Emre ile Muzaffer'in karşı karşıya gelmesi büyük olayların başlangıcı olur. Emre, intikam hırsıyla, Behzat'ın sinsi planlarından habersiz, yeniden onunla çalışmaya başlar. Zeynep için kavga eden Onur ve Ahmet'in arasında ise ipler iyice gerilir. Artık, Onur'un, Ahmet'i mahvetmek için bambaşka bir planı vardır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Muzaffer'in oğlu Mert'in malikaneye gelişiyle Nefise ve Azime için işler iyice zorlaşır. Muzaffer, Mert'in yeni hayatına ve Nefise'ye alışması için elinden geleni yaparken, Tuba da Mert'i kullanarak Muzaffer ve Nefise'nin arasını açmak için uğraşır. Nefise, oğlu Emre'ye evlendiğini söylemeye çalışırken Emre, herkesi şaşırtacak bir tepki verir. Cemre model olacağını sanarak gittiği bir çekim işinde başını belaya sokar. Muzaffer, Nefise'ye günler sonra birlikte geçirecekleri ilk geceye özel bir sürpriz hazırlamıştır. Zeynep'in Ahmet'le sözü bozduğunu öğrenen Onur, Zeynep'i kazanmak için harekete geçer.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün