Kanatsız Kuşlar 11. bölüm fragmanında Nefise tüm gerçeği açıklayacak mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen heyecanlı dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Azime ve Nefise arasında gizli şeyler döndüğünden şüphelenen Tuba, tehlikeyi göze alarak Azime'yi köşeye sıkıştıracak bir ipucu yakalamayı başarır. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Nefise, Muzaffer'e tüm gerçeği açıklamak üzereyken beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Azime ve Nefise arasında gizli şeyler döndüğünden şüphelenen Tuba, tehlikeyi göze alarak Azime'yi köşeye sıkıştıracak bir ipucu yakalamayı başarır. Ahmet, Zeynep'e evlilik konusunda baskı yapar. Zeynep ise Ahmet'in tavrı karşısında onunla olan bağını tamamen koparmaya karar verir. Zeynep'in Onur'la yakınlaştığını öğrenen Emre ise ablasına bu konuda çok sert çıkar. Muzaffer'in oğlu Mert, nihayet eve getirilmiştir. Küçük Aysun ise Mert'in gelişi ile derin bir yalnızlığın içine düşer. Annesi Nefise ile aralarında aşmaları gereken büyük, bir o kadar da dramatik bir sınav başlar. Nefise, bir yandan Mert ile ilgili hesap edemediği çeşitli zorluklar yaşarken, bir yandan da küçük kızı Aysun'la sorunlarını çözmeye çalışır. Muzaffer ise Nefise ile evlendiklerinden bu yana ilk kez baş başa kalacakları bir geceye başlarken, yaşayacakları sürpriz ikisini de şok edecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nefise, Emre ile ilgili duyduğu acı haberle şok yaşadığı sırada Suat'ın peşindeki adamları fark eder. Ancak artık çok geçtir. Yaşanan korkunç olaydan sonra Muzaffer, Nefise'nin bir an olsun yanından ayrılmaz. Tuba, Nefise'nin başına gelenleri fırsat bilerek Muzaffer'le yakınlaşma planları yapar. Öte yandan Emre'nin öldüğünü düşünen Aylin, hayatı pahasına Behzat'tan intikam almak için çalışır. Ancak Behzat'ın onun için hazırladığı hain planı öğrenince şok olacaktır. Diğer yandan Emre'yi bulmak isteyen Zeynep, Onur'un yardım teklifini kabul eder. Bunu öğrenen Ahmet, Onur'a bilenir ve sevdiği kızı kaptırmamak için büyük bir adım atar. Nefise, oğlunun başına gelenlerden sonra daha fazla dayanamaz ve Muzaffer'e tüm gerçeği anlatmaya karar verir.