Kanatsız Kuşlar 10. bölüm fragmanında Nefise şok yaşıyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Muzaffer, Nefise'nin bir an olsun yanından ayrılmaz. Tuba, Nefise'nin başına gelenleri fırsat bilerek Muzaffer'le yakınlaşma planları yapar. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Nefise, Emre ile ilgili duyduğu acı haberle şok yaşadığı sırada Suat'ın peşindeki adamları fark eder. Ancak artık çok geçtir. Yaşanan korkunç olaydan sonra Muzaffer, Nefise'nin bir an olsun yanından ayrılmaz. Tuba, Nefise'nin başına gelenleri fırsat bilerek Muzaffer'le yakınlaşma planları yapar. Öte yandan Emre'nin öldüğünü düşünen Aylin, hayatı pahasına Behzat'tan intikam almak için çalışır. Ancak Behzat'ın onun için hazırladığı hain planı öğrenince şok olacaktır. Diğer yandan Emre'yi bulmak isteyen Zeynep, Onur'un yardım teklifini kabul eder. Bunu öğrenen Ahmet, Onur'a bilenir ve sevdiği kızı kaptırmamak için büyük bir adım atar. Nefise, oğlunun başına gelenlerden sonra daha fazla dayanamaz ve Muzaffer'e tüm gerçeği anlatmaya karar verir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Muzaffer'in arabasının çalınması malikânedeki herkesi şok eder. Arabayı Emre'nin çaldığını anlayan Nefise ve Zeynep iyice köşeye sıkışır. Çünkü Muzaffer'in, nikâh gecesini mahveden hırsızın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Malikaneden uzaklaşırken fikir değiştiren Emre, başına gelecek felaketten habersizdir. Onur'un Zeynep'le yakınlaşması Zerrin'i tedirgin etmektedir. Çünkü Zerrin'in Onur için seçtiği farklı bir gelin adayı vardır. Ahmet, Zeynep'i Onur'a kaptırmamak için elini çabuk tutmaya karar verir. Zeynep, Ahmet'in kararıyla şoka uğrarken Nefise, Emre ile ilgili yıkıcı haberi öğrenir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün