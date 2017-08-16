Kanatsız Kuşlar 10. bölüm fragmanında Nefise şok yaşıyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Muzaffer, Nefise'nin bir an olsun yanından ayrılmaz. Tuba, Nefise'nin başına gelenleri fırsat bilerek Muzaffer'le yakınlaşma planları yapar. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Nefise, Emre ile ilgili duyduğu acı haberle şok yaşadığı sırada Suat'ın peşindeki adamları fark eder. Ancak artık çok geçtir. Yaşanan korkunç olaydan sonra Muzaffer, Nefise'nin bir an olsun yanından ayrılmaz. Tuba, Nefise'nin başına gelenleri fırsat bilerek Muzaffer'le yakınlaşma planları yapar. Öte yandan Emre'nin öldüğünü düşünen Aylin, hayatı pahasına Behzat'tan intikam almak için çalışır. Ancak Behzat'ın onun için hazırladığı hain planı öğrenince şok olacaktır. Diğer yandan Emre'yi bulmak isteyen Zeynep, Onur'un yardım teklifini kabul eder. Bunu öğrenen Ahmet, Onur'a bilenir ve sevdiği kızı kaptırmamak için büyük bir adım atar. Nefise, oğlunun başına gelenlerden sonra daha fazla dayanamaz ve Muzaffer'e tüm gerçeği anlatmaya karar verir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Muzaffer'in arabasının çalınması malikânedeki herkesi şok eder. Arabayı Emre'nin çaldığını anlayan Nefise ve Zeynep iyice köşeye sıkışır. Çünkü Muzaffer'in, nikâh gecesini mahveden hırsızın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Malikaneden uzaklaşırken fikir değiştiren Emre, başına gelecek felaketten habersizdir. Onur'un Zeynep'le yakınlaşması Zerrin'i tedirgin etmektedir. Çünkü Zerrin'in Onur için seçtiği farklı bir gelin adayı vardır. Ahmet, Zeynep'i Onur'a kaptırmamak için elini çabuk tutmaya karar verir. Zeynep, Ahmet'in kararıyla şoka uğrarken Nefise, Emre ile ilgili yıkıcı haberi öğrenir.