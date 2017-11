Kanatlarım kırıldı ama pişman değilim

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde yaşayan Ramazan Demir (17), 8. sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı. 7 ay önce köylerine 3 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada çobanlık yapmaya başlayan Taşdemir, kendisine emanet edilen 200’den fazla koyunu otlatıyordu. 20 koyun başına 1 kuzu ücret alan Taşdemir, 9 Ekim günü bir arkadaşıyla beraber sabah saatlerinde koyunları otlatmaya çıkardı.



Köyden 2 kilometre uzaklıkta, elektrik direğinde bir güvercinin mahsur kaldığını fark eden Taşdemir, güvercini kurtarmak istedi. Ancak direğe tırmandıktan sonra elektrik akımına kapıldı. Taşdemir Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleden sonra kollarındaki yanıklardan dolayı Ramazan’ın iki kolunun dirsek altından kesilmesine karar verildi.



‘KUŞU ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADIM’

Çobanlık yaptığı sırada mahsur kalan hayvanlara sık sık denk geldiğini söyleyen Taşdemir olay anını şöyle anlatıyor: “Direkte gri bir güvercin mahsur kalmıştı. Orada kalsaydı ölecekti. Öyle hareketsiz görünce dayanamadım. Direğe tırmandıktan sonra güvercine elimi uzattım. Ama güvercin beni görünce korkup kanat çırpmaya başladı. Sonra bir şekilde demirlerden kurtuldu, uçup gitti. Ben kuşu kurtarmaya çalışırken sırtımdaki termos elektrik direğinde bulunan üst tellere temas etti. Elektriğin çarpmasıyla bilincimi kaybettim. Yaklaşık 2 saat direğe asılı kalmışım.”



‘PROTEZE UYGUN İŞ’

İki kolunu kaybetmesine rağmen yaptıklarından pişman olmadığını söyleyen Taşdemir, “Olayın yaşandığı gün çobanlıkta son günümdü. O gün sürüyü sahiplerine teslim edip köye gelecektim. İstanbul’da bir ablam var, yanına gidip çalışacaktım. Ama düşündüğüm gibi olmadı... O güvercin kanatlanıp uçtu. Ama ben elektrik akımına kapıldığım için kanatlarım kırıldı. Hayatımda yapmak istediğim çok şey vardı, ama hepsi gitti... Demek ki olacağı varmış. O güvercini kurtardığım için pişman değilim. Şimdi kimseye muhtaç olmadan hayatımı yaşayabilecek bir protez istiyorum. Çünkü insanın iki kolunun olmaması çok zor bir şey. Ben hâlâ korkuyorum. Bir şey olur da protez takılamaz diye endişeleniyorum. İyileştikten sonra proteze uygun bir iş ayarlanmasını istiyorum. Mesela hayvanlarla ilgili bir iş bulsam daha mutlu olurum” diyor.



BU İLK İYİLİĞİ DEĞİL

Taşdemir kendi durumunu bir kenara bırakıp hayvanlara vicdanlı davranılması gerektiği mesajı veriyor: “İnsanın dili var, kendini ifade edebilir. Ama hayvanın dili yok. Mesela ben şu an kollarımın ağrıdığını söyleyebiliyorum. Ama bir hayvan canının yandığını söyleyemez. O yüzden hayvanlara karşı vicdanlı olmak lazım. Daha önce kayalıklar arasında sıkışan tavşan, sakatlanan tilki ve yuvasından düşen kartal yavrularını kurtardım. İyileştikten sonra direğe asılı olan bir kuş görsem yine kurtarırım. Ama bu kez daha dikkatli davranırım.”



KOL NAKLİ YAPILABİLİR

Taşdemir’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk: “Ramazan’ın hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Yaralar şu anda iyileşme sürecinde. Bundan sonra Ramazan’a minimum 3, maksimum 6 ayda protez takılacak. Sonrasında başvuru üzerine uygun donör bulunursa kol nakli de yapılabilir. Kol nakli için şu anda önümüzde bir engel yok. Ama ilk aşama protez. Öncelikle Ramazan’ın rehabilite edilmesi lazım. Şu an protez için erken. Sağlık Bakanlığı Ramazan’ın durumunu en baştan beri takip ediyor. Ramazan için gerekli olan her şey yapılacak.”