Kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Olay, Şırnak’taki Vakıfkent Mhallesi 21’inci Cadde üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.Arkadaşları ile oynayan 4 yaşındaki Feyzullah Kabul, açık kanalizasyon çukuruna düştü. Küçük çocuğun açık kanalizasyon çukuruna düşmesi üzerine İtfaiye ve polis ekiplerine bilgi verildi. Verilen adrese belediye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderilirken, gelen arama kurtarma ekiplerine çevredekiler de destek verdi. Yapılan aramalar sonucunda 4 yaşındaki Feyzullah Kabul, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde bulundu. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kabul, yapılan ilk müdahale ardından yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunan Feyzullah Kabul yapılan müdahalelere rağmen gece geç saatlerde öldü. Kabul'un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Tekser mezarlığına defnedildi.



GÜVENLİK ŞERİDİ YOKTU



Şırnak Belediyesi’ne iş yapan yüklenici firmanın 4 gün önce açtığı kanalizasyon çukuru etrafında herhangi bir güvenlik şeridi olmadığı belirtildi. Kanalizasyon hattı için açılan çukurun içinden su geçtiği görülürken, küçük çocuğun düştükten sonra suya kapılarak 200 metre sürüklendiği belirtildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, yüklenici firmanın olayla ilgili ihmalinin bulunup bulunmadığına yönelik araştırma devam ediyor. Görgü tanıkları, yağmur yağması sonucu açılan kanallarda su birikintisi oluştuğunu belirtti.