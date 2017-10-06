ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul için 5 güzergah alternatifinde detaylı çalışmalar yapıldığını açıkladı. Şu ana kadar toplamda 4 bin metreyi bulan 162 sondaj yapıldığını ifade eden Arslan, “Etüt çalışmaları sonunda, tatlı su kaynaklarını, tarım arazilerini dikkate alarak, çevreye en az olumsuz etkisi olacak, hatta olumlu etkisi olacak alternatifleri de çalışarak güzergahın netleşmesini sağlamış olacağız” dedi. AA Editör Masası’na konuk alan Arslan, projenin finansmanı için de, “Yap-işlet modeli, kamu olarak yapılan işler ve gelir ortaklığı yöntemiyle yapılan işler var. Yaklaşık 42-43 kilometrelik, dünyanın en büyük gemilerinin geçeceği kanaldan bahsediyoruz. Kanalın etrafının düzenlenmesi, etrafındaki çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması, güzergahtaki kentsel dönüşüm, yapay adaların yapılması, her birinin özellikle finansman modeli biraz birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla birçok finansman modelini aynı anda bu projede kullanır olacağız” ifadesini kullandı. Projeden çıkacak hafriyatın 3. havalimanı ve Kemerburgaz’da kullanılacağını kaydeden Arslan, böylece yeşil alan olarak İstanbul’a nefes aldıran yerler oluşturacaklarını söyledi.

İNTERNETTE VERGİ ARTIYOR

Torba yasa tasarısındaki telekomünikasyon sektörüne yönelik düzenlemelere de değinen Arslan, konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde yüzde 5 ile 25 arasında değişen vergi oranlarının yüzde 7.5’te sabitlendiğini söyledi. Arslan, “Mobil hizmetlerde yüzde 25, sabitlerde yüzde 15 ve internette yüzde 5 özel iletişim vergisi alınıyor. Gelişen teknolojiyle evdeki telefonlarımız sadece telefon olmaktan çıktı. İnternet hizmeti veriyor. Hangi hizmete, hangi özel iletişim vergi oranı uygulanacağı konusunda kafa karışıklığı oluşuyor ve günün sonunda cezai müeyyidelerle karşılaşabiliyorlar. Tüm bu hizmetlerin eş zamanlı verildiği düşüncesiyle bu farklı oranları tek rakama çektik. Böylece pek çok alanda indirim yapılmış oldu. Sadece internet hizmetinde yüzde 5 olan oran yüzde 7.5’e yükseldi” dedi.

HAVA POLİSLERİ GELİYOR

Torba yasada hava polisleriyle ilgili düzenlemeler de bulunduğunu söyleyen Arslan, şöyle devam etti: “Uçakla güvenlik anlamında silahlı polis bulunması da dünyanın belli başlı ülkelerinde zaten var. Ülkeler zaten silahlı güvenlik görevlisi ile uçağını buraya getirmek istiyordu. Bizim mevzuatımız buna cevap vermediği için sıkıntı yaşıyorduk. Bu uygulama, ABD ve İngiltere dahil birçok yerde var. Türkiye, mevzuatını buna uyumlu hale getiriyor. Bu, çok önemli bir konu. Gerektiğinde silahlı güvenlik görevlisi, her uçakta değil, bazı durumlarda uçakta olacak. Uçaktaki hava polisi ‘emniyet mensubu’ olacak. İçişleri Bakanlığımız da gerekli çalışmayı yapıp, ona göre eğitimini almış, uçağı, uçaktaki işlemleri ve havacılık prosedürlerini bilenleri hava polisi olarak görevlendirecek.”

İLK UÇAK ŞUBATTA İNECEK

İSTANBUL 3. havalimanında bugün itibarıyla yüzde 68’lik gerçekleşmeye ulaştıklarını söyleyen Arslan, birinci etaba ilk uçağı şubat 2018’de indireceklerini yineledi. Arslan, “Resmi açılışı, hizmet verme açılışı 29 Ekim 2018’de olacak” dedi.