Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Kanal İstanbul’da ÇED bilmecesi

Kanal İstanbul’da ÇED bilmecesi

Aysel ALP
15.02.2018 - 23:29 | Son Güncelleme:

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul’un güzergahını 15 Ocak’ta açıklasa da henüz ÇED dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmedi.

Kanal İstanbul’un ÇED başvuru dosyası ilk olarak aralıkta Çevre Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık dosyayı internet sitesine koydu. Ancak çıkan haberler üzerine Ulaştırma Bakanlığı başvurusunu geri çekti. Dosya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden kaldırıldı. Hürriyet’e bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri “ÇED dosyası tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tüm eklentileriyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermiş olacağız” dediler. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, da “ÇED başvuru dosyası hâlâ gönderilemedi. Bu Türkiye’yi etkileyebilecek bir proje olduğu için ÇED bilgilendirmesi tek bir görüşmeyle, tek bir halkın katılımı toplantısıyla yapılmamalı. İstanbul’un farklı bölgelerinde, tüm paydaşlar çağrılarak ÇED süreci tamamlanmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘ÇED’ kararını bu görüşleri harmanlayıp; teknik ve bilimsel itirazlar ışığında vermeli” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , kanal istanbul , çed
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri