Kanal İstanbul’da ÇED bilmecesi

Kanal İstanbul’un ÇED başvuru dosyası ilk olarak aralıkta Çevre Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık dosyayı internet sitesine koydu. Ancak çıkan haberler üzerine Ulaştırma Bakanlığı başvurusunu geri çekti. Dosya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden kaldırıldı. Hürriyet’e bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri “ÇED dosyası tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tüm eklentileriyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermiş olacağız” dediler. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, da “ÇED başvuru dosyası hâlâ gönderilemedi. Bu Türkiye’yi etkileyebilecek bir proje olduğu için ÇED bilgilendirmesi tek bir görüşmeyle, tek bir halkın katılımı toplantısıyla yapılmamalı. İstanbul’un farklı bölgelerinde, tüm paydaşlar çağrılarak ÇED süreci tamamlanmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘ÇED’ kararını bu görüşleri harmanlayıp; teknik ve bilimsel itirazlar ışığında vermeli” dedi.