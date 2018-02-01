Kanal İstanbul leasingi uçuracak

İNŞAAT büyüdükçe leasing işlemi de arttı, satılan iş ve inşaat makinelerinin yüzde 80’i leasingle finanse edildi. Başta Kanal İstanbul olmak üzere önümüzdeki dönemde yapılacak yeni altyapı projeleri de finansal kiralama pazarını büyütecek. Leasingciler ile inşaat sektörü temsilcileri 25 Ocak’ta, İstanbul Ticaret Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile bir araya geldi. Toplantıya; Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Mehmet Cantekin, FKB Başkan Vekili Ünal Gökmen, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, GYODER Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Başkanı Ediz Calapoğlu, İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği Başkan Vekili Serkan Karataş konuşmacı olarak katıldı.

YÜZDE 80’İ LEASINGLE

Toplantıda konuşan FKB Başkan Vekili Ünal Gökmen, leasing işlemlerinde ilk sırayı iş ve inşaat makinelerinin aldığını, 2017’de leasing işlemlerindeki payının yüzde 28’e geldiğini söyledi. İnşaat büyüdükçe leasinge olan katkısının da arttığını belirten Gökmen, “2017’de tahminen, iş ve inşaat makinelerinde 1.8-1.9 milyar dolar işlem hacmi olacak. Sektörün yüzde 28’i. Toplam leasing pazarının 6.3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Sat-geri kirala ile birlikte gayrimenkul işlemlerini yapabilir hale geldik. Burada da yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir hacim var. Bunun 400-500 milyon doları inşaattan geliyor. Böyle baktığımız zaman 2.3 milyar dolarlık bir büyüklük konuşuyoruz” dedi. Ünal Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konutlar dikine yükseldikçe, leasinge konu olan makinelere ilgi de arttı. Ağırlık alt yapı projeleridir. Bir havalimanı projesi, 3. Köprü projesi, kuzey otoyolu var. Şimdi yeni müjdeler geldi; Kanal İstanbul’u konuşuyoruz, sadece Kanal İstanbul bize 3-5 yıllık, birkaç milyarlık iş getirir. Bu yatırımlar leasing sektörünü daha da büyütecek.” Gökmen, satılan iş ve inşaat makinelerinin yüzde 80’inin leasingle finanse edildiğini de ifade ederek, “İş makinelerindeki payımız iyi. İstif makineleri de yüzde 50’ler civarında leasing ile finanse ediliyor. Burada yüzde 80-90’lara doğru nasıl çıkarırız diye, sektör temsilcileri ile konuşuyoruz” dedi.

MÜTEAHHİT ENFLASYONU

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, toplam müteahhit sayısının 330 bin olduğunu, bunun da 27 Avrupa ülkesinin toplamının 4 katı anlamına geldiğini belirterek, “27 Avrupa ülkesinde toplam 80 bin civarında müteahhit var. Maalesef inşaat sektörü biraz karman çorman, kentsel dönüşümde de o yüzden istediğimiz yere varamadık. Müteahhitlik hizmet yasasının bir an önce çıkartılması gerekiyor. Birden çok maliki, birden çok kişiye satarak, vatandaşı dolandırarak, mağdur ederek; bir kişinin müteahhitlik faaliyetine artık devam etmemesi lazım” dedi.

FARKLI KDV OLMASIN

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, gayrimenkul satışlarının artarak devam ettiğini belirterek, “2017’de 1.4 milyon adet konut satışı oldu, 2018’de de beklentimiz 1.5 milyona yakın. 2017 Eylül ayında sona eren teşviklerin devam etmesini istiyoruz. KDV oranları konusu var; farklı farklı KDV oranlarının olması anlamsız. Bunun da tek bir oranda, makul bir oranda olması gerekiyor” dedi.

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Ediz Calapoğlu, pazarın üçte birinin yerli, üçte ikisinin de ithal ürünlerden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: “Leasing olmasaydı Türkiye için gerekli olan inşaat sektörü ve makineleşme sıkıntılı bir sürece girmiş olurdu. Biz, finansal enstrümanların artmasını istiyoruz.”

İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Karataş, istif makinelerinin 6 milyar TL’lik pazar ve ithalatçı ağırlıklı olduğunu belirterek, “Sektör son yıllarda kiralama ağırlıklı gidiyor. Yıllık 13 bin satış adedinin yüzde 50’si leasingle finanse ediliyor. Bizim hedefimiz, 2020’de, 13 bin adedin, 20 bine çıkartılması. Finansman alternatifleri ile desteklenirse pazar daha da büyür” dedi.

KOBİ’LERE 140 MİLYAR TL’LİK FİNANSMAN

FİNANSAL Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Mehmet Cantekin, Birlik olarak amaçlarının rekabet koşullarını ve aracılık maliyetlerini iyileştirerek, KOBİ’lere uygun ve daha fazla finansal destek sağlamak olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Finans sisteminin derinleşmesi, çeşitlenmesi ve finansal hizmetlere daha çok erişilebilmesi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. 2017 yılının ilk 9 ayında leasing, faktoring, finansman şirketleri olarak toplam 140 milyar TL’lik finansal destek sağladık. Bu toplam finans sektörünün yüzde 5’ine tekabül ediyor. Tabi, bu yeterli değil. 2017 yılında ekonominin büyümesi ve işsizliğin kontrolü anlamında çok ciddi başarılar ortaya kondu. 2018 yılında da ekonomiyi büyütme ve işsizliği kontrol etme yönünde aynı mücadele devam edecek. Ekonomik büyüme ve işsizliğin kontrolü anlamında da ilk akla gelen sektör de inşaat.”

FAİZLER CAZİP AVRUPA FİYATIYLA İŞ YAPIYORUZ

FİNANSAL Kurumlar Birliği Başkan Vekili Ünal Gökmen, leasing işlemlerinde faiz oranları hakkında da şu açıklamaları yaptı: “Bizim yüzde 70’imiz yabancı para cinsinden; onun da ciddi bir kısmı Euro. İş makinalarının finansmanı da ağırlıklı Euro. Euro’da fiyatlarımız inanılmaz cazip. Şuan bankalarla karşılaştırın, ben 25 yıl bankacılık yaptım, biz oradaki rekabeti sert sanırdık, leasingteki rekabet inanın bankacılıktan daha sert. Euro’da son derece cazip faiz oranları sunuyoruz; neredeyse Avrupa fiyatlarıyla iş yapıyoruz. Çünkü özel imkanlarımız var. Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, şu ara Körfez ülkelerinden uzun vadeli kaynak alabiliyoruz. Kaynak kullanımı destekleme fonu, 1 yıllık vadelerde yüzde 3, 2 yılda yüzde 5. KKDF düşerse daha da ucuz kredi imkanlarını müşterilerimize sunabileceğiz.”