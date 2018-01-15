Kanal İstanbul için büyük gün bugün! Detaylar belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları açıkladı.

Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın tamamlandığını söylemişti. Arslan, projenin, yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacağını, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini kaydetmişti. Arslan bugün de belirledikleri 5 güzergahın detaylarını paylaştı.

İşte Bakan'ın konuşmasından notlar;

* Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılmsı bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık.

* Bütün çalışma ve verileri aldık. Çevresel koşulları tespit ettik. Maden ve sit alanlarını, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynaklarını inceleyerek 5 farklı güzergah üzerinde yoğunlaştık.

* Şimdi de tespit ettiğimiz alternatif üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yeraltı su modelleme çalışmalarının yanı sıra sayısal modelleme çalışmaları devam etmektedir. Deprem tehlikesi sonuçları 2475 yıllık ortalama yenileme sürelerine bağlı kalarak çalışmalar yapılmıştır. Deprem bilgi birikimine göre belirlenmiştir.

* Risk değerlendirmesi kapsamında olabilecek depremlerin olası alanları ve büyüklüklerine göre modellemeler yapılmıştır. Rüzgar verileri ile modelleme çalışmaları yapılmıştır.

* Dalgaların seviyesi en olumsuz senaryolara göre düzenlenmiştir. 10 bin metre sondaja ilave olarak 7 bin metre daha sondaj yani toplam 17 bin metre sondaj 2017 sonunda tamamlanmış, göl ve deniz tabanından çıkacak kazı malzemeleri, dolguda kullanılması dahil tüm hususlar değerlendirmiştir.

* Tüm bu çalışmalar 5 güzergah üzerindeki çalışmalar elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yürütüyoruz. Güzergah, Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Hattı yani yaklaşık 45 kilometrelik bir alan olarak belirlendi. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece'den girişi olarak belirlendi.

* En kuzeyde D-20 Karayolu, ki 3. Havalimanı'nın bulunduğu yerden 14 kilometresini bitirip hizmete vermiştir, Çatalca'ya kadar 3 gidiş 3 geliş şeritli hale getirilme çalışması da Ağustos ayında bitirilmiş olacak.

* Bitirdiğimiz 125 kilometrenin dışında Avrupa tarafında Kınalı'dan Tem'e bağlıyoruz, Anadolu Yakası'nda Akyazı'ya bağlıyoruz. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip, hızlı tren hattında olacak. En güneyde de D100 Karayolu güzergahı olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray'da olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yaptığımızdan viyadük gerektiren geçişler olmayacak.

* Bütün bu çalışmalar sonucunda ülkemizin Trakya tarafından olası bütün etkileşimler, kentsel dönüşümle dahil etkileşimler dikkate alınarak güzergah oluşturuldu. Bundan sonra artık çalışmalarımız Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu üzerinden devam ettirilecek. Bu sene içinde yap işlet devret modeli ile karma bir model ile ihale sürecini bitirip, kazma vurmayı hedefliyoruz.

* Kanal kesiti kesinleştirilecek. En kolay en temiz Kanal İstanbul ile birlikte su yolu taşımacılığını da dikkate aldığımızda etrafındaki kentsel dönüşümü de yapacağız. O kadar büyük bir projede finansal bir rakam daha bitirmeden sizi de bizi de yanıltabilir. Ama Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük projesi...