'Kanal Edirne' %99

Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan 7800 metrelik kanal, Edirne'nin, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından 4'üncü nehri olacak. 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, 'Kanal Edirne' projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri'ne bağlanacak.



