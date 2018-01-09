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    'Kanal Edirne' %99

    Ali Can ZERAY/DHA
    09.01.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:

    EDİRNE'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde DSİ tarafından 2015 yılı kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne' projesinde kazı çalışmalarının % 99'u, toplam fiziki çalışmaların ise % 73'ü tamamlandı.

    Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan 7800 metrelik kanal, Edirne'nin, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından 4'üncü nehri olacak. 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, 'Kanal Edirne' projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri'ne bağlanacak.

    Etiketler: gazetehaberleri
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